Final Fantasy 14: Endwalker, scopriamo l'endgame dell'espansione

Sebbene abbia una narrativa straordinaria e concluda la storia cominciata tanti anni fa, Endwalker è pur sempre un'espansione di Final Fantasy 14, un MMORPG di tipo "theme park" pensato per intrattenere i giocatori per tantissimo tempo, anche dopo i titoli di coda. Il gioco di Square Enix è ricchissimo di contenuti e attività secondarie che non sono necessariamente legate al combattimento: se vi piace l'artigianato, potete sviluppare più di dieci professioni commerciali e fabbricare un po' di tutto, compresi i mobili per arredare le vostre case - sempre che riusciate a comprarne una! - e quelle dei vostri amici, mentre la Golden Saucer ispirata a Final Fantasy VII può intrattenervi ogni giorno con la sua pletora di minigiochi. Se poi siete indecisi su che Job giocare, ce ne sono venti completamente diversi da padroneggiare e portare a livello 90. Final Fantasy XIV: Endwalker, la maggior parte dei contenuti endgame si sblocca a Old Sharlayan Tuttavia, una volta raggiunto il massimo livello e completata la Main Scenario Quest, si spalancano nuove opportunità per i Guerrieri della Luce che vogliono migliorare il loro equipaggiamento: nuove sfide, sempre più difficili, da affrontare da soli o insieme agli altri giocatori. L'aggiornamento 6.01 pubblicato pochi giorni fa ha aggiunto i primi quattro raid da otto giocatori di questa espansione, e con essi nuove armi e armature da collezionare. Se non sapete come orientarvi nell'endgame, siete nel posto giusto: ecco tutto quello che potete fare una volta raggiunto il massimo livello di Final Fantasy 14: Endwalker. Attenzione: ovviamente le prossime righe saranno piene di SPOILER sulla storia e i contenuti finali dell'espansione.

I dungeon Expert Final Fantasy XIV: Endwalker, Smileton è uno dei tre dungeon Lv. 90 Prima di cominciare a parlare di endgame, bisogna soddisfare due requisiti fondamentali: raggiungere il livello 90 e completare la Main Scenario Quest. Sono due traguardi piuttosto inequivocabili, ma a scanso di equivoci saprete di aver chiuso temporaneamente la storia di Endwalker solo quando il suggerimento in alto a sinistra sull'interfaccia predefinita reciterà: "To be continued...". Tornando a Old Sharlayan troverete ad aspettarvi quindi una manciata di nuove missioni secondarie, ma visto che vogliamo fare un discorso lineare cominciamo con quelle che sbloccano i due dungeon aggiuntivi di livello 90: Smileton e The Stigma Dreamscape. Gli incarichi si intitolano, rispettivamente, "Cutting the Cheese" e "Where No Loporrit Has Gone Before": completando queste missioni - dovrete solo recarvi a parlare con alcuni PNG e guardare qualche cinematica - aggiungerete i suddetti dungeon di livello 90 al Duty Finder. Una volta completati questi due dungeon almeno, sbloccherete una nuova Duty Roulette di tipo Expert nell'apposita pagina del Duty Finder: usando questa funzione, potrete affrontare un dungeon casuale tra i tre di livello 90 disponibili al momento. Il terzo, The Dead Ends, lo avete già completato durante la Main Scenario Quest. La Roulette Expert garantisce ricompense aggiuntive una volta al giorno sotto forma di Gil e Tomestone of Aphorism: quest'ultima è la nuova valuta che spenderete in Endwalker per acquistare l'equipaggiamento endgame iniziale, ma non solo. Guadagnerete Tomestone of Aphorism completando le varie Roulette quotidiane con un Job a livello 90, oppure giocando i dungeon, i raid e le Trial di livello 90 senza ricorrere alla Roulette. Molto probabilmente affronterete i primi dungeon di livello 90 indossando l'equipaggiamento disponibile presso Ojika Tsunjika, un PNG con cui dovrete parlare durante la missione della Main Scenario Quest intitolata "Friends Gathered". Questo equipaggiamento di livello 89 e livello oggetto 560 comprende un'arma, è specifico per Job e vi accompagnerà nelle vostre prime scorribande endgame. Nei tre dungeon Expert troverete invece gli accessori di livello oggetto 560 che completeranno il vostro setup iniziale, eccezion fatta per uno dei due anelli. Final Fantasy XIV: Endwalker, The Dead Ends è l'ultimo dungeon della Main Scenario Quest Il prossimo passo sarà quindi accumulare i Tomestone of Aphorism per acquistare l'equipaggiamento 570, chiamato Moonward, che vende Cihanti a Radz-at-Han: questo equipaggiamento - che si ispira, esteticamente, ai personaggi di Final Fantasy IV - è diviso in due categorie (Disciple of War e Disciple of Magic) e nelle varie sottocategorie cui fanno riferimento i Job (Casting, Healing, Maiming e così via). Cihanti vi venderà anche una nuova arma livello oggetto 570. Prima di passare alla prossima fase dell'endgame vi suggeriamo di raggiungere almeno il livello oggetto medio 565.

Pandæmonium Final Fantasy XIV: Endwalker, il tetro ingresso di Pandæmonium La patch 6.01 di Final Fantasy XIV: Endwalker ha aggiunto il raid chiamato Pandæmonium e, per la precisione, la prima ala, chiamata Asphodelos e suddivisa in quattro combattimenti separati. Per sbloccare questa storyline e il primo encounter dovrete parlare con Nemjiji a Old Sharlayan e accettare la missione secondaria "The Crystal from Beyond". Completato il giro di missioni e cinematiche, troverete il primo boss - Asphodelos: The First Circle - nel Duty Finder sotto la categoria Raids (Endwalker). Superato questo scontro, riceverete una nuova missione per sbloccare il boss successivo e così via, fino all'ultimo encounter di questa tornata, Asphodelos: The Fourth Circle. Sconfitto anche questo boss, dovrete aspettare le prossime patch per proseguire nella storyline di Pandæmonium, ma il 4 gennaio Square Enix aggiungerà al gioco la modalità Savage di Asphodelos, con battaglie ancora più impegnative e ricompense migliorate. Final Fantasy XIV: Endwalker, Erichtonios è il primo boss A proposito di ricompense, ecco cosa dovete sapere su questi nuovi raid. Come abbiamo detto, vi servirà un livello oggetto medio di 565 per impiegare il Duty Finder. A fine battaglia, troverete nei forzieri un certo numero di reliquie divise per tipo di equipaggiamento e dovrete tirare il dado contro gli altri giocatori. Ricordatevi che se vincete una di queste reliquie alla fine di un encounter, fino al prossimo reset settimanale - martedì mattina - potrete ripetere lo scontro tutte le volte che vorrete, ma non potrete più tirare il dado sulle ricompense. Le reliquie che otterrete completando gli scontri di Asphodelos si scambiano a Radz-at-Han da una mercante chiamata Djole. Per ogni pezzo di equipaggiamento servono molteplici reliquie della stessa categoria: per la precisione, ne servono quattro per il corpo e per le gambe; due per la testa, le mani e i piedi; uno soltanto per ogni accessorio (orecchino, anello, bracciale e collana). Final Fantasy XIV: Endwalker, l'ultimo boss di Asphodelos Questo significa che avete due possibilità. Potete tirare il dado su ogni ricompensa e prendere quello che capita, oppure puntare chirurgicamente a un certo pezzo: ricordatevi che se lo perdete, potete comunque ripetere l'encounter e ritentare in un secondo momento, dato che avete tutta la settimana di tempo, da martedì a martedì, per ottenere una ricompensa da ogni boss di Asphodelos. Per questo motivo vi consigliamo di studiare l'equipaggiamento, le statistiche secondarie e le vostre priorità, specialmente se puntate a migliorare il livello oggetto medio velocemente. Vale a dire che se volete a tutti i costi una protezione per il corpo, vi serviranno quattro reliquie, una per boss, e quindi, idealmente, un intero reset. Se invece puntate a prendere, per esempio, la protezione per le mani e quella per le scarpe, dovrete vincere solo due reliquie per ciascuna, e quindi potrete cambiare due pezzi di equipaggiamento nella stessa settimana. Final Fantasy XIV: Endwalker, l'equipaggiamento Limbo di Asphodelos L'equipaggiamento di Asphodelos è soprannominato Limbo ed è livello oggetto 580. Per il momento non c'è ancora un'arma corrispondente, per il semplice fatto che Square Enix le implementerà all'uscita della modalità Savage. Completando Asphodelos: The Fourth Circle, infatti, riceverete sempre, e automaticamente, una reliquia chiamata Unsung Blade of Asphodelos: ve ne serviranno sette in tutto, più una certa quantità di oggetti chiave da comprare coi Tomestone of Aphorism, per scambiarle da Djole per un'arma Limbo a scelta. Se però morite dalla voglia d'impugnare un'arma nuova, l'attuale endgame di Final Fantasy XIV: Endwalker vi offre un'alternativa.