Tutte le acquisizioni più importanti del 2021

Nel corso dell'ultimo anno c'è stato un grosso movimento in termini di acquisizioni nell'industria videoludica, mirate a diversi obiettivi, a seconda della compagnia che le ha attuate. Il mercato delle software house, in tal senso, si è dimostrato davvero fluido, non solo perché i grandi editori hanno soldi da investire in quantità per rafforzarsi, ma anche perché sopravvivere nell'industria dei videogiochi attuale è paradossalmente sempre più difficile e di conseguenza finire sotto l'ala protettrice di una compagnia più grande è diventato appetibile per molti.

Xbox lancia l'atomica

L'accordo tra Microsoft e Zenimax è stato epocale

Parliamoci chiaramente: nel momento in cui Microsoft ha deciso di puntare sull'Xbox Game Pass, ossia sui servizi in abbonamento, si è trovata con un grosso problema da risolvere. Se ricordate il servizio fu lanciato nel 2017, periodo in cui la casa di Redmond non aveva una grande quantità di uscite, a causa della ristrutturazione ancora in corso, iniziata da Phil Spencer dopo la debacle di Don Mattrick, che con le sue strategie comunicative e commerciali aveva condannato Xbox One a essere una macchina marginale. L'Xbox Game Pass, come tutti i servizi in abbonamento simili, ha però bisogno di avere giochi che non possano essere giocati sui servizi della concorrenza. Tanti titoli.

Da lì è iniziata la corsa alle acquisizioni di Xbox, mirata a creare un flusso di videogiochi enorme e regolare; corsa che ha avuto il suo apice nel 2021 con l'incameramento dell'intera Zenimax Media, gruppo che comprende anche Bethesda Softworks, l'etichetta degli Elder Scrolls e dei Fallout. La Commissione Europea, l'ultimo organo istituzionale a dover dare il suo avallo all'accordo, si è espressa favorevolmente verso quest'ultimo l'8 marzo 2021.

Da quel momento Bethesda, Zenimax Online, id Software, MachineGames, Arkane Studios, Tango Gameworks, Roundhouse Studios, Alpha Dog Games e altre divisioni minori della compagnia sono entrate a far parte in blocco degli Xbox Game Studios. Il costo dell'operazione è stato di 7,5 miliardi di dollari e per adesso abbiamo visto molto poco ci quello che ci aspetta, soprattutto perché Zenimax e Bethesda avevano degli accordi commerciali già firmati con altre compagnie, che hanno impedito ad esempio il lancio di Deathloop su Xbox. Sicuramente passeranno ancora dei mesi prima che si manifestino davvero i frutti di questa mossa colossale.

Intanto Xbox, e di conseguenza il Game Pass, ha avuto una grossa spinta a livello d'immagine e ha potuto godere di alcuni effetti positivi dovuti all'onda lunga dell'acquisizione già nei mesi successivi alla stessa, come la sensazione scatenata dall'annuncio dell'esclusività di Starfield per PC e console Xbox o quella dell'ipotesi che anche il nuovo Indiana Jones di MachineGames sia un'esclusiva. Per quanto riguarda i nuovi giochi non si è visto moltissimo, ma vedrete che nel 2022 qualcosa uscirà fuori, anche perché così tanti studi a qualcosa devono pur stare lavorando.