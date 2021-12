Spider-Man No Way Home: il finale è un enorme buco di trama? Gli scrittori rispondono

Spider-Man: No Way Home è uno dei film di maggiore successo dell'anno, ma secondo alcuni il finale è in pratica un grosso buco di trama, poco chiaro. Gli scrittori hanno quindi detto la propria sulla questione.

Ovviamente, per parlare dei dettagli dobbiamo fare SPOILER SUL FINALE e su tutto il film, quindi non proseguite oltre l'immagine se non volete subire alcun anticipazione.

Tom Holland in Spider-Man No Way Home

Chi ha visto Spider-Man: No Way Home, sa bene cosa accade, ma facciamo mente locale. Nel tentare di far dimenticare al mondo la sua identità segreta, Peter Parker chiede a Dr Strange di usare un incantesimo, ma questo causa una frattura tra gli universi e attira altri Spider-Man e altri super-cattivi verso l'universo del MCU. Alla fine, per risolvere il problema, Peter decide di far dimenticare a tutto il mondo chi lui sia, compresi i suoi amici.

Come funziona questo incantesimo finale di Spider-Man: No Way Home? Peter Parker deve ancora pagare le tasse? Potrà prendere la patente? E cosa accade a tutte le fotografie nelle quali è presente? Le domande sono molte e per alcuni questo incantesimo crea più problemi logici e narrativi di quanti ne risolva.

Gli scrittori Erik Sommers e Chris McKenna di Spider-Man: No Way Home hanno affermato, in risposta: "Abbiamo preso questa decisione: creare una scena estremamente soddisfacente e focalizzarci sulle emozioni. E se le persone hanno delle domande su quanto è accaduto che non hanno ricevuto risposta, speriamo di rispondere in un altro film futuro. Ovviamente, è avvenuto un cambiamento magico di qualche tipo. Non vogliamo che le persone cerchino di fare dei calcoli magici precisi nella propria testa".

"Vogliamo che la scena della ciambella veda Peter fare un ultimo sacrificio. Avrebbe potuto dirgli ogni cosa. Avrebbe potuto riavere i propri amici indietro. Avrebbe però messo di nuovo in pericolo le persone che amava riportandole nella sua vita. E non poteva farlo".

L'idea, quindi, è che non ci si deve focalizzare troppo sui dettagli più specifici della questione. La magia di Strange ha fatto in modo che tutti dimenticassero chi è Peter Parker, ma il ragazzo non dovrà preoccuparsi di non poter rinnovare la propria tessera della biblioteca. Crediamo che gli scrittori si concentreranno su altro con i prossimi film.

Ciò che conta per i produttori, alla fine, è che gli incassi USA sono superiori agli altri film di supereroi del 2021: i dettagli di trama possono anche rimanere in secondo piano.