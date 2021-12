Tales of the Abyss, primo episodio dell'anime disponibile su YouTube, nel 2022 gli altri

Bandai Namco ha deciso di pubblicare direttamente su YouTube gli episodi dell'anime di Tales of the Abyss, che saranno dunque visibili a tutti senza alcuna restrizione, con il primo episodio già disponibile e gli altri che verranno pubblicati a partire dal primo gennaio 2022.

Potete vedere il primo episodio riportato direttamente qui sopra, grazie a questa interessante iniziativa del publisher decisa per festeggiare il primo anniversario del canale ufficiale YouTube dedicato specificamente alla serie Tales Of. Dopo il primo, gli episodi successivi verranno pubblicati a cadenza settimanale all'interno del medesimo canale YouTube, a partire dall'1 gennaio 2022, con un nuovo episodio ogni settimana.

I video sono tutti in giapponese ma hanno i sottotitoli in inglese, dunque possono essere quantomeno compresi attivando questi ultimi. L'adattamento in stile anime di Tales of the Abyss consta di 26 episodi, dunque si tratta di una serie piuttosto lunga, uscita originariamente nel 2008 in Giappone.

La storia narrata è collegata a quella del gioco Tales of the Abyss uscito su PS2 e Nintendo 3DS, con molti dei personaggi che mantengono le voci dei doppiatori originali utilizzati nella versione videoludica. Potrebbero esserci altre iniziative interessanti in arrivo nel corso del 2022, considerando anche che un recente sondaggio punta a remaster di Tales of classici in arrivo.