Halo Infinite: modalità multiteam in arrivo? Nuove squadre per il multiplayer in un leak

Halo Infinite potrebbe avere presto una modalità multiteam, ovvero la possibilità di affrontare il multiplayer con più di due squadre in campo, in base a quanto emerso da un leak riportato su Twitter dall'account HaloDotAPI e rilanciato da HaloHub.

Non c'è praticamente testo a corredo tranne un veloce riferimento al presunto "multiteam", ma l'immagine di per sé è piuttosto esplicita: si tratta infatti di un elenco di quattro team, con in alto i soliti "Eagle" e "Cobra", ormai ben noti a chiunque abbia preso parte a sessioni di multiplayer di Halo Infinite, ma anche altre due squadre, ovvero "Hades" e "Valkyrie", che al momento non risultano utilizzabili nel gioco.



Questo fa pensare a una possibile prossima introduzione di modalità multiplayer con più di due squadre, con lo screenshot che potrebbe essere preso da una versione in test del gioco in attesa di essere estesa al pubblico standard. In ogni caso, potrebbe essere un'immagine contraffatta, considerando anche che i simboli per Hades e Valkyrie sembrano essere invertiti.

L'idea è comunque molto verosimile: specialmente nelle mappe del Big Team Battle potrebbe esserci spazio per introdurre una maggiore quantità di squadre composte da un numero inferiore di giocatori ognuna, ma questo comporterebbe anche l'elaborazione di alcune playlist specifiche e forse anche mappe maggiormente ragionate per scontri a 4 squadre, dunque un'introduzione del genere non è proprio semplicissima da effettuare.

Proseguono dunque leak e segreti su Halo Infinite, dopo aver visto anche la scena finale nascosta con il messaggio in codice dalla Campagna, sebbene questa del multiteam sia al momento una voce di corridoio. Ricordiamo inoltre che nel multiplayer è in corso l'evento Winter Contingency.