Haunted Chocolatier: annunciato il nuovo gioco dell'autore di Stardew Valley

Haunted Chocolatier è il nuovo gioco da parte di ConceredApe, ovvero Eric Barone, sviluppatore salito alle luci della ribalta grazie al successo globale di Stardew Valley, dunque il titolo è da tenere d'occhio ed è stato annunciato proprio oggi con un primo trailer e qualche immagine.

Non ci sono ancora dettagli molto precisi, ma sembra trattarsi, anche in questo caso, di un gioco che mischia elementi da action RPG con altri da simulazione, un misto simile a quello che caratterizza proprio Stardew Valley, anche se Haunted Chocolatier presenta caratteristiche e soprattutto atmosfere diverse.

Anche in questo caso, il gioco è rappresentato dall'alto con una grafica 2D pixellata in stile 16-bit e ci vede interpretare un personaggio a scelta che si ritrova a fare il cioccolataio all'interno di una piccola cittadina.

Haunted Chocolatier, una scena del gioco

La vita del protagonista si divide tra la necessità di raccogliere le materie prime e gli ingredienti per creare il cioccolato, la produzione di questo e i vari rapporti interpersonali all'interno della cittadina.

Ovviamente, per raccogliere le risorse è necessario esplorare varie ambientazioni e combattere contro mostri e creature di vario tipo, in modo da poter ottenere ingredienti sempre più preziosi e rari da riportare a casa e da utilizzare per creare il cioccolato, da vendere o regalare agli altri.

Una caratteristica peculiare di tutto questo è che, a quanto pare, la fabbrica di cioccolato, nonché la casa del protagonista, si trova all'interno di un castello infestato dai fantasmi. Tuttavia, questo non dovrebbe portare ad atmosfere horror o lugubri, visto che anche in questo caso l'idea di Barone è creare un gioco che sia un inno alla vita, positivo e rinfrancante.

Solo che, mentre Stardew Valley era dominato soprattutto dal sole, Haunted Chocolatier è dominato dalla luna, ha riferito Barone. Non ci sono ancora informazioni su data di uscita o piattaforme di riferimento, ma ulteriori informazioni su questo interessante titolo arriveranno prossimamente.