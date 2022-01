Gears of War o Fable, remaster alla Halo: The Master Chief Collection in arrivo?

Gears of War o Fable potrebbero essere i candidati per un trattamento in stile Halo: The Master Chief Collection, dunque una remaster dell'intera serie, secondo quanto riportato dal leaker Nick Baker.

Con l'uscita di Gears 6 ancora lontana, è possibile sia proprio il third person shooter creato da Epic Games a beneficiare di un'operazione simile, sebbene ci sia già Gears of War: Ultimate Edition a testimoniare quantomeno l'intenzione di cominciare quel tipo di percorso.

La serie di Fable sarebbe invece completamente immacolata da questo punto di vista, e un trattamento alla Halo: The Master Chief Collection potrebbe servire anche per rilanciare il brand in vista, anche qui, di un'uscita tutt'altro che imminente del reboot.

"Mi spiace di non poter scendere più nei dettagli, ma mi è stato riferito che c'è un altro franchise di Microsoft, di cui non posso rivelare il nome, che riceverà un trattamento alla Halo: The Master Chief Collection", ha detto Nick nel podcast di XboxEra qui sopra, dal minuto 1:32.

"Non sono sicuro delle tempistiche, è qualcosa che potrebbe succedere quest'anno o il prossimo, anche se probabilmente direi appunto il prossimo anno", ha aggiunto il leaker, per poi citare varie possibilità: da Gears of War a Fable, da Forza Horizon a Crackdown, da Perfect Dark a Viva Pinata.