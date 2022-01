God of War ancora primo nella classifica Steam per la seconda settimana consecutiva

La classifica settimanale delle vendite su Steam, stilata in base ai ricavi, vede ancora God of War in prima posizione, per la seconda settimana consecutiva, a dimostrazione di come l'ex-esclusiva PlayStation se la stia cavando egregiamente in ambito PC.

C'è stata ovviamente una flessione nella quantità di giocatori impegnati contemporaneamente sul gioco, dopo aver raggiunto il record per i titoli Sony PlayStation qualche giorno fa verso i 70.000 utenti connessi, ma questo non ha comunque significato la perdita della prima posizione nella classifica delle vendite, riuscendo a tenere testa a Monster Hunter Rise nei sette giorni appena trascorsi: