PS Plus, annuncio dei giochi PS4 e PS5 di febbraio 2022 in arrivo, ecco quando

Siamo quasi alla fine di gennaio ed è il momento di rispondere alla fatidica domanda: quando verranno annunciati i giochi gratis per PS5 e PS4 di febbraio 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus? Ebbene, l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nella settimana in partenza, ovvero mercoledì 26 gennaio.

Come sempre, non c'è la certezza assoluta sulla data di annuncio per i giochi gratis di PlayStation Plus, ma ormai abbiamo rilevato uno schema piuttosto stabile per quanto riguarda gli aggiornamento e le informazioni da parte di Sony: l'annuncio avviene solitamente nell'ultimo mercoledì del mese, che in questo caso corrisponde appunto a mercoledì 26 gennaio 2022.

I giochi gratis per PS5 e PS4 del prossimo mese dovrebbero poi essere messi a disposizione per il download nel pomeriggio di martedì 1 febbraio 2022, ovvero quando scadranno i titoli di gennaio 2022.

PlayStation Plus di febbraio 2022, i giochi stanno per essere annunciati

Mentre non c'è certezza assoluta sulla tempistica dell'annuncio, per quanto riguarda il passaggio di consegne dai titoli di gennaio a quelli di febbraio dovrebbe esserci maggiore sicurezza, considerando che il limite dell'1 febbraio era stato comunicato da Sony già con la presentazione dei titoli di gennaio, cosa che dovrebbe corroborare le informazioni anche sull'annuncio.

Nel frattempo, ricordiamo che sono disponibili ancora i giochi gratis di gennaio 2022 su PlayStation Plus, ovvero Deep Rock Galactic (PS4 e PS5), Persona 5 Strikers (PS4) e Dirt 5 (PS4 e PS5). Appuntamento dunque al pomeriggio di mercoledì 26 gennaio per l'annuncio dei giochi di febbraio, con l'orario che solitamente di aggira intorno alle 17 o 17:30.