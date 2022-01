Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri da PS4 a PS5: video confronto sulle differenze

Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri è protagonista di un nuovo video confronto che mostra affiancate le versioni PS4 e PS5, mettendo in evidenza le differenze tra le due, a dire il vero non molto pronunciate almeno per quanto riguarda questo particolare filmato.

Il video è stato pubblicato dal canale YouTube "Ultimate Gamerz" e non è ben chiaro come sia stato effettuato: essendoci probabilmente un embargo sui materiali video di Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri, è probabile che il filmato sia stato costruito basandosi su dei frammenti di trailer, dunque non siamo propriamente di fronte a un'analisi tecnica approfondita.

Per vedere dunque le differenze in maniera dettagliata, insieme ai dati precisi relativi a risoluzione e performance in questa nuova versione PS5, ci sarà da aspettare le classiche analisi post-lancio, ma intanto possiamo comunque avere un'idea generale dei miglioramenti che dovrebbero essere stati applicati agli originali in questa raccolta contenente Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta in versione PS5.

Le nuove aggiunte su PS5 sono ufficialmente quelle comunicate da Sony con la presentazione del pacchetto, ovvero la presenza di tre diverse opzioni grafiche con miglioramenti applicati, audio 3D, caricamenti veloci e supporto per il controller DualSense. Per quanto riguarda le tre modalità grafiche, si tratta delle seguenti: