God of War: come completare tutte le sfide di Muspelheim

Muspelheim è uno dei sei regni che potrete esplorare durante la vostra avventura, nonché una delle due aree opzionali segrete del gioco. Questo significa che procedendo nella storia di God of War non visiterete mai il regno del fiamme e di base l'accesso a questa zona risulta bloccato nella sala per il viaggio nei regni. Tuttavia addentrarsi a Muspelheim e completare le sfide del gigante Surtr è un'attività decisamente divertente per chi vuole mettersi alla prova, nonché un passaggio necessario per completare la quest delle Valchirie, ottenere risorse utili, potenziare le Lame del Caos al massimo livello e sbloccare determinati Trofei e Achievement di Steam.

God of War offre una serie di attività secondarie particolarmente interessanti e sfiziose da completare e alcune potremmo considerarle il vero endgame del gioco. In questa guida vi parleremo delle sfide di Muspelheim e come completarle tutte, da quelle normali fino ad arrivare a quelle "Impossibili".

Quando attivate una sfida la salute di Kratos viene ripristinata completamente, ma al tempo stesso viene azzerato l'indicatore della Furia di Sparta, dunque non trattenetevi e utilizzatela quando necessario. Alcune prove richiedono semplicemente di eliminare nemici entro un certo limite di tempo, altre tuttavia sono ben più impegnative e hanno obiettivi più complessi o presentano modificatori particolari. Completate le due sfide potrete raggiungere l'arena successiva attraverso un breve percorso lineare. Anche in questo caso fate attenzione ad eventuali deviazioni per mettere le mani su altri forzieri nascosti. Inoltre tra un'arena e l'altra troverete dei passaggi mistici da attivare, utili nel caso decidiate di interrompere le sfide per poi continuare in un secondo momento.

Arrivati all'interno di un'arena, dovrete interagire con la spada gigante che si trova al centro dell'area per dare inizio alla sfida, il cui completamento è necessario per proseguire ulteriormente nel Regno di Muspelheim. In totale ci sono 6 arene e, ad eccezione dell'ultima, ognuna presenta due sfide, una di difficoltà standard e l'altra "Difficile". Ogni volta che ne completerete una riceverete un piccolo quantitativo di esperienza e potrete aprire un forziere leggendario con materiali di Muspelheim, argento e non solo.

Il regno di Muspelheim in realtà non offre molto in termini di esplorazione. Si tratta infatti di un'area piuttosto lineare suddivisa da una serie di arene, dove Kratos e Atreus dovranno cimentarsi in una serie di sfide, alcune anche piuttosto impegnative, per proseguire. Tuttavia durante il percorso fate attenzione ad alcune brevi deviazioni (piuttosto semplici da individuare) per trovare scrigni che contengono argento e risorse varie, tra cui materiali esclusivi del regno del Fuoco, come i Tizzoni Ardenti e gli Stemmi della Fiamma.

Per poter accedere al regno di Muspelheim dovrete ottenere quattro frammenti di codice , nascosti in nove forzieri leggendari sparsi nel mondo di gioco. Potrebbe sembrare un'impresa impegnativa, ma con la nostra guida su come accedere ai regni di come sbloccare i regni di Muspelheim e Niflheim sarà un gioco da ragazzi. In ogni caso preparatevi per bene, le sfide che vi attendono non sono semplici e richiedono un equipaggiamento performante e una certa esperienza nel combattimento. In generale, vi sconsigliamo di affrontare le prove se Kratos non ha raggiunto almeno il livello 6.

Come completare le 6 arene, superare le Sfide di Surtr normali e difficili e sconfiggere la Valchiria Gondul

Per iniziare una sfida nel regno di Muspelheim di God of War dovrete interagire con la spada al centro dell'arena

Di seguito, abbiamo elencato tutte le sfide di Surtr del Regno di Muspelheim di God of War e come completarle.

Sfida 1: Normale - Uccidi i nemici prima che finisca il tempo

Per la prima prova avrete tre minuti di tempo per sconfiggere 15 nemici, perlopiù dei Draugr standard. Trattandosi della prima sfida è abbastanza semplice da portare a termine. Tuttavia se doveste trovarvi in difficoltà è un segnale che probabilmente l'equipaggiamento di Kratos non è ancora all'altezza per affrontare i pericoli di Muspelheim e dunque vi conviene tornare in un secondo momento quando sarete più preparati.

Ricompensa: Tizzone Ardente e Argento

Sfida 1: Difficile - Uccidi i nemici in rapida successione

Una sfida che può risultare un po' insidiosa se vi limiterete a caricare i nemici a testa bassa. Dovrete eliminare tutti gli avversari, ma stando particolarmente attenti a un modificatore speciale: i nemici resuscitano dopo pochi secondi se i loro alleati sono ancora vivi. Per completare con successo la sfida, la strategia che vi consigliamo è quella di portare in fin di vita tutti gli avversari, senza ucciderli, e successivamente farli fuori uno alla volta rapidamente o tutti insieme con un attacco runico per impedire che tornino in vita. Nella prima fase della sfida affronterete tre Draugr differenti, mentre la seconda parte, ben più insidiosa, vi metterà contro a una Rediviva e un orco. Anche in questo caso la strategia da utilizzare è quella di ridurre quanto più possibile la salute di entrambi i nemici e poi farli fuori velocemente in successione. Nella terza e ultima parte dovrete affrontare due Tatzelwurm e due lupi, dunque nemici che possono sferrare attacchi insidiosi ma che hanno poca vita, quindi potete anche semplicemente scatenarvi senza ritegno.

Ricompensa: Tizzoni Ardenti e Argento

Sfida 2: Normale - Sopravvivi per 5 minuti

Questa prova richiede di rimanere in vita per 5 minuti. Non è un obiettivo particolarmente complesso, dato che la forza dei nemici non è particolarmente alta, anzi per certi versi è anche noioso vista la lunghezza della sfida. Al tempo stesso non adagiatevi troppo sugli allori, visto che c'è sempre il rischio di venire accerchiati se prenderete sottogamba il combattimento.

Ricompensa: Tizzoni Ardenti e Argento

Sfida 2: Difficile - I nemici guariscono rapidamente da ogni ferita

In questa sfida i nemici recuperano istantaneamente la salute dopo essere stati colpiti. Di per sé gli avversari non sono molto forti, ma questo modificatore rende le cose decisamente complicate, in quanto non basta caricare a testa bassa per avere la meglio. Fortunatamente esiste un metodo relativamente semplice per superare questa sfida, ovvero combattere a mani nude. In questo modo la barra dello stordimento dei nemici si riempirà in fretta e potrete eseguire una presa per eliminarli all'istante a prescindere da quanta salute hanno. In tal senso sono molto utili anche le frecce di luce di Atreus, dato che stordiscono facilmente i nemici. Per i Draugr pesanti, invece, conviene scagliarli fuori dalla mappa con una presa o attacchi con scudo caricati.

Ricompensa: Tizzoni Ardenti e Argento

Sfida 3: Normale - Uccidi gli alleati per penetrare lo scudo dell'élite

In questa sfida ci sarà una sorta di boss, rappresentato da un elfo oscuro comandate che sarà circondato da un'aura bianca che lo rende immune ai nostri attacchi. Per poter danneggiare il nemico, sarà necessario prima abbattere i suoi alleati che appariranno ciclicamente dentro l'arena. Una volta che la barra della vita di questo mini-boss sarà scesa sotto una certa soglia, tornerà nuovamente invincibile e dunque dovrete ripetere il processo più e più volte per completare la sfida.

Ricompensa: Tizzone Ardente, Stemma della Fiamma e Argento

Sfida 3: Difficile - Uccidi i nemici negli anelli d'oro

Una sfida piuttosto semplice nelle meccaniche ma un po' ostica nell'esecuzione: dovrete sconfiggere un determinato numero di nemici all'interno dell'anello che appare all'interno dell'arena entro il tempo limite concesso. Basta dunque posizionarsi al centro e stare attenti a non far sporgere un avversario fuori dall'arena mentre muore (ad esempio durante una presa) per completarla. Le difficoltà di questa sfida nascono in parte per colpa di Atreus che ha il vizio di spingere i nemici fuori dal cerchio con le sue frecce, oltre che attirare su di sé le attenzioni degli avversari. Nella prima ondata dovrete sconfiggere 5 Draugr entro due minuti, niente di troppo complicato. Nella seconda fase dovrete abbattere 5 elfi oscuri in tre minuti. Qui le cose si fanno più insidiose visto che il colpo di grazia con la presa scaraventa lontano gli avversari, dunque vi sconsigliamo di usarlo. La terza e ultima ondata richiede di sconfiggere 5 nemici, tra elfi oscuri e Draugr, entro 4 minuti. A complicare le cose, il fatto che l'anello d'oro periodicamente, scompare per poi riapparire in una posizione differente.

Ricompensa: Tizzone Ardente, Stemma della Fiamma e Argento

God of War, la Valchiria Gondul

Sfida 4: Normale - Sconfiggi 100 nemici

Come da descrizione, per completare la sfida dovrete sconfiggere 100 nemici. Una sfida relativamente semplice, ma anche molto noiosa dato che potrebbe richiedere anche 10 - 15 minuti per il completamento. Insomma, una prova di resistenza a tutti gli effetti. L'abilità in questo caso sta nel tenere sempre sotto controllo la barra della salute di Kratos e usare pezzi di equipaggiamento utili in tal senso (armature che aumentano la vitalità, amuleti, ecc.) o far usare Ratatoskr ad Atreus che genera pietre della vita o della rabbia a seconda delle frecce equipaggiate.

Ricompensa: Tizzone ardente, Argento e Stemma della Fiamma

Sfida 4: Difficile - Non far catturare Atreus dai nemici

Rispetto alla precedente sfida questa è decisamente meno lunga e noiosa. Quello che dovrete fare è eliminare tutti i nemici e al tempo stesso evitare che catturino Atreus più di tre volte, pena il fallimento della prova. Non è un obiettivo particolarmente difficile, vi basta restare vicino al ragazzo durante tutto il combattimento. Inoltre date la priorità ai nemici con il massimo della salute, dato che sono quelli che da programmazione sono più inclini a mettere le grinfie su Atreus. Se viene afferrato avete comunque una breve finestra di tempo, segnalata da un indicatore a schermo, per liberarlo attaccando il nemico.

Ricompensa: Tizzone Ardente, argento e Steamma della Fiamma

Sfida 5: Normale - Uccidi i nemici per aumentare il tempo

In questa sfida dovrete eliminare tutti i nemici entro il tempo limite di un 1 minuto. Ogni volta che abbatterete un avversario prolungherete la durata del timer di circa 20 secondi, con un limite massimo di 1:30. Si tratta dunque di uccidere i nemici più rapidamente possibile, ma senza caricare a testa bassa, la fretta è una cattiva consigliera. Usate il Ratatoskr di Atreus con le frecce elettriche per ottenere le pietre della rabbia. Questa sfida è composta da tre orde, vi consigliamo di utilizzare la Furia di Sparta nella prima e nella terza, dato che appariranno rispettivamente un Viandante con scudo e spadone e Divoratore di Anime, nemici coriacei che possono far perdere parecchio tempo e dunque quest'abilità di Kratos vi tornerà utile per far fuori velocemente i nemici minori e recuperare secondi preziosi per il timer.

Ricompensa: Tizzone Ardente, Argento e Stemma della Fiamma

Sfida 5: Difficile - Evita di subire danni

La sfida più difficile e adrenalica in assoluto. Proprio come recita la descrizione dovrete sconfiggere venti nemici senza essere colpiti neppure una volta. Per superare questa prova serve tanta pazienza, metodologia e capire quando è bene lanciarsi all'attacco o indietreggiare per attendere una buona occasione.

Inizialmente appariranno 4 Draugr, che potrete anche danneggiare dalla distanza lanciando ripetutamente l'ascia, una tattica poco onorevole, ma quello che conta è il risultato. Le cose si complicano con la seconda ondata, formata da vari Incubi e Draugr che attaccano dalla distanza, nemici particolarmente insidiosi in una sfida simile. Lasciate i primi ad Atreus e concentratevi sui Draugr che si trovano vicino alla sporgenza. Inoltre cercate sempre di rimanere in movimento per evitare di essere colpiti da un proiettile vagante. Gli ultimi dieci nemici sono rappresentati da un mix di Draugr leggeri e pesanti. In questo caso il trucco è sfoltire con calma gli avversari con attacchi a distanza e sfruttare gli attacchi di Atreus per stordirli ed eseguire così attacchi con presa, durante i quali sarete invulnerabili. Una volta completata la prova, reclamate la ricompensa e preparatevi per la sfida finale.

Ricompensa: Tizzone Ardente, Argento e Stemma della Fiamma

Sfida 6: Sconfiggi Gondul

La sfida finale consiste nello sconfiggere Gondul, una delle nove Valchirie, nonché una delle più agguerrite. Parliamo di uno scontro molto impegnativo, dato che Gondul è un boss estremamente aggressivo e letale, dotato di un pattern di attacchi leggermente differente rispetto alle altre Valchirie. In generale valgono per affrontarla valgono i consigli che abbiamo elargito nella nostra guida su come sconfiggere le Valchirie di God of War.

Gondul in particolare ha tre attacchi particolarmente insidiosi. Può evocare una pioggia di fuoco che colpisce ad area in linea retta, che potrete evitare schivando di lato. Un attacco caricato a mezz'aria potentissimo e che può colpire Kratos anche da grande distanza. Dato che è difficile da schivare, meglio bloccare sul nascere questo attacco lanciando l'ascia Leviatano o usando le frecce di Atreus mentre la Valchiria si carica. Infine, come alcune delle sue sorelle, Gondul talvolta esegue un attacco in salto molto insidioso, sparendo dalla nostra visuale per poi piombare addosso a Kratos. Se non riuscirete a schivarlo, il boss inizierà ad attaccarvi ripetutamente e dovrete premere come dei forsennati un determinato tasto per sfuggire dalla sua presa, uscendone in ogni caso abbastanza malconci. La buona notizia è che intuirete facilmente quando la Valchiria utilizzerà questa mossa, dato che griderà "Valhalla!" prima di spiccare il salto. Inoltre, se riuscirete ad evitare l'attacco avrete una finestra offensiva in cui potrete portare a segno diversi colpi.

Una volta sconfitta la Valchiria otterrete varie ricompense, tra cui l'oggetto Inferno Furioso di Muspelheim, che potrete scambiare nei negozi di Sindri e Brok in cambio di una Fiamma del Caos, un materiale essenziale per potenziare al massimo le Lame del Caos e ottenere il trofeo/achievement "Perché resistere". Inoltre otterrete anche i "Guanti della Valchiria" uno dei pezzi dell'armatura delle valchirie, tra le più forti di God of War.

Ricompensa: Elmo di Gondul, Acciaio Asgardiano, Inferno Furioso di Muspelheim, Guanti della Valchiria, Occhio del Leviatano. Dalle due casse leggendarie: Tizzone Ardente, Argento, Stemma della Fiamma, Stemma Superiore della Fiamma e Stemma di Surtr.