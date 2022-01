God of War: come ottenere le armature più forti per Kratos

God of War segna un nuovo punto di partenza per la serie di Santa Monica, presentando una formula ludica notevolmente mutata rispetto ai precedenti capitoli. Uno dei cambiamenti più importanti è senza dubbio l'introduzione di una componente ruolistica marcata, con la possibilità, tra le altre cose, di equipaggiare Kratos con armature differenti, che ne influenzano le statistiche e garantiscono bonus che possono rivelarsi decisivi durante gli scontri. Di seguito faremo una panoramica sulle statistiche relative alle armature e come ottenere le migliori del gioco.

In questa guida di God of War vi sveleremo quali sono le armature più forti del gioco per Kratos e come ottenerle.

Parliamo dunque di un sistema di progressione piuttosto versatile, che permette al giocatore di concentrarsi su particolari statistiche e bonus per Kratos sacrificandone altri, andando così a definire uno stile di gioco ben preciso. In tal senso il consiglio è quello di sperimentare con varie configurazioni fino a che non troverete quella più adatta al vostro stile di gioco. Detto questo, una volta arrivati nelle fasi finali dell'avventura, Kratos potrà accedere alle armature più forti di God of War, che saranno utili per affrontare le sfide più ardue dell'endgame e il New Game+.

Le armature per Kratos si dividono in tre slot, ovvero busto, spalle e fianchi . Al contrario Atreus può equipaggiare solo un indumento che dovremo craftare usando materiali e risorse. Ogni pezzo di armatura inoltre ha un determinato numero di castoni, ovvero slot dove assegnare le rune per potenziare ulteriormente le statistiche e garantire vari bonus. Le armature dello spartano inoltre possono essere potenziate utilizzando materiali e risorse varie trovate sconfiggendo i nemici e aprendo i forzieri, aumentando così ulteriormente le statistiche e il numero di castoni.

Prima di tutto è bene precisare che potrete ottenere le armature più forti per Kratos solo nelle fasi finale dell'avventura, nel post-game e nel New Game+, ovvero ricominciando l'avventura dopo aver visto i titoli di coda. Detto questo, durante il corso dell'avventura vi ritroverete a cambiare spesso l'equipaggiamento e le opzioni in tal senso abbondando.

I set di Ivaldi della Nebbia e delle Valchirie

I due set più forti di God of War, escludendo quelli del New Game+, sono quelli della Nebbia di Ivaldi e delle Valchirie, che tuttavia potrete ottenere solamente esplorando in lungo e in largo il mondo di gioco e in una fase molto avanzata dell'avventura.

Set della Nebbia

God of War, il set di Ivaldi

Il set della nebbia di Ivaldi è disponibile in tre versioni differenti, ovvero "foschia eterna", "nebbia maledetta" e "nebbia mortale". Ogni variante offre una distribuzione delle statistiche differente. Non c'è n'è una oggettivamente migliore, quindi puntate pure a quella che preferite.

Tutti e nove i pezzi dei tre set di Ivaldi partono dal livello 7 e hanno lo stesso effetto secondario: rigenerano costantemente la salute di Kratos, un bonus davvero molto utile, specialmente considerando che la sua efficacia aumenta in base al numero di pezzi del set equipaggiati dallo spartano. Inoltre limitano gli effetti della nebbia maledetta di Niflheim, di cui parleremo a breve.

Per ottenere il set della nebbia di Ivaldi in God of War dovrete per prima cosa sbloccare l'accesso al regno di Niflheim. Per farlo sarà necessario ottenere quattro frammenti di codice nascosti in altrettanti scrigni speciali, che troverete seguendo le indicazioni nella nostra guida su come sbloccare i regni di Muspelheim e Inflheim.

Una volta fatto recatevi a Niflheim e parlate con Sindri che vi affiderà l'incarico di ottenere 500 echi nebbiosi nel labirinto di Ivaldi. Si tratta di un dungeon che cambia aspetto e forma ogni volta e in cui dovrete affrontare nemici piuttosto potenti. Non solo, nell'area è presente una nebbia maledetta mortale. Quando la resistenza di Kratos, indicata da una barra speciale nella parte superiore dello schermo, si esaurisce sarà game over e dovrete iniziare l'esplorazione da capo.

Per ottenere i 500 echi nebbiosi facilmente vi consigliamo di fare delle brevi incursioni nel labirinto, raccoglierne un po' e tornare subito indietro, in modo da "salvarli". Un metodo un po' lungo e tedioso, ma poco rischioso. Una volta soddisfatta la richiesta di Sindri, riceverete la chiave per entrare nel laboratorio di Ivaldi, situato all'interno del labirinto. Qui troverete 9 pezzi di armatura di Ivaldi arrugginiti.

Tornate da Sindri e a questo punto avrete la possibilità di trasformare i pezzi arrugginiti nell'armatura della nebbia di Ivaldi. Per farlo vi serviranno ulteriori echi nebbiosi, argento e altri materiali che troverete a Niflheim. Insomma, dovrete esplorare più e più volte il labirinto per ottenere un set completo, ma vista le qualità dell'armatura ne vale assolutamente la pena.

Set delle Valchirie

God of War, il set delle Valchirie

Il set delle Valchirie è un'ottima alternativa a quello della nebbia. Ogni pezzo parte dal livello 6 e offre buone statistiche per gli attacchi runici, nonché un effetto aggiuntivo particolarmente interessante. Per ottenere tutti i pezzi dovrete tuttavia affrontare tre delle nove Valchirie, degli avversari estremamente potenti. Se vi serve qualche consiglio, date uno sguardo alla nostra guida su come sconfiggere le Valchirie di God of War.

Di seguito, abbiamo elencato i vari pezzi del set armatura delle Valchirie, dove trovarli e quali effetti aggiuntivi offrono:

Scarsella della Valchiria (fianchi) : Probabilità elevata di attivare un vantaggio che conferisce una Benedizione Runica quando sferri un attacco runico. (aumenta attacco magico) . Si ottiene da Olrun, situata nella camera di segreta di Odino nel regno di Alfheim.

: Probabilità elevata di attivare un vantaggio che conferisce una Benedizione Runica quando sferri un attacco runico. (aumenta attacco magico) . Si ottiene da Olrun, situata nella camera di segreta di Odino nel regno di Alfheim. Guanti della Valchiria (Braccia) : piccola probabilità di ricaricare tutti gli attacchi runici dopo un'uccisione con un colpo di questo. Questo pezzo si ottiene sconfiggendo la Valchiria Gondul, situata nel regno di Muspelheim. Per accedervi dovrete trovare quattro cifrari, anche in questo caso vi rimandiamo alla nostra guida su come sbloccare i regni di Muspelheim e Niflheim.

: piccola probabilità di ricaricare tutti gli attacchi runici dopo un'uccisione con un colpo di questo. Questo pezzo si ottiene sconfiggendo la Valchiria Gondul, situata nel regno di Muspelheim. Per accedervi dovrete trovare quattro cifrari, anche in questo caso vi rimandiamo alla nostra guida su come sbloccare i regni di Muspelheim e Niflheim. Corazza della Valchiria (busto): piccola probabilità di attivare un'aura che impedisce l'interruzione da parte degli attacchi nemici. Si ottiene dalla Valchiria Hildr, che si trova nel labirinto del regno di Niflheim.

A livello di statistiche, il set delle Valchirie è quello che offre maggiori vantaggi dal punto di vista offensivo rispetto a quello di Ivaldi, tuttavia la rigenerazione continua della salute di quest'ultimo è davvero utilissimo. In ogni caso sono entrambe valide opzioni e i set più fort di God of War, perlomeno nella prima partita. Nel New Game+ infatti potrete accedere a delle opzioni ancora più forti.