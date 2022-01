PS5, ecco lo spot giapponese con Kenshi Yonezu: la retrocompatibilità non c'entra

Sony ha pubblicato in anticipo il tanto chiacchierato spot giapponese di PS5 con il cantautore Kenshi Yonezu, confermando che non ha nulla a che vedere con un eventuale annuncio relativo alla retrocompatibilità.

In effetti il post pubblicato da PlayStation Japan su Twitter faceva strani riferimenti ai numeri 1, 2 e 3, e diversi utenti hanno pensato che potesse trattarsi di un indizio legato appunto alla retrocompatibilità con PlayStation, PS2 e PS3.

Il riferimento era invece unicamente alla data del 23 gennaio, quando cioè il nuovo spot dedicato a PlayStation 5 sarebbe dovuto essere pubblicato. Sony ha tuttavia consentito ad alcune persone di vederlo in anteprima, consegnando loro (ingenuamente) il link su YouTube.

Al netto della delusione per una teoria che non si concretizza, bisogna dire che effettivamente il video è piuttosto strano e Yonezu sembra davvero un personaggio particolare per l'immaginario che ha portato sullo schermo.