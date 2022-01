Dying Light 2: Stay Human non includerà il doppiaggio in italiano: Techland ha appena annunciato quali saranno le lingue supportate dal gioco e la nostra verrà supportata unicamente con testi a schermo e sottotitoli.

Dotato di upgrade next-gen gratuito e modalità cooperativa, Dying Light 2 si aggiunge dunque alla sempre più numerosa e preoccupante lista delle produzioni prive di una localizzazione completa in italiano.

Una gran brutta notizia, specie considerando che l'originale Dying Light era doppiato in italiano, e che questo secondo episodio sarà parlato in inglese, francese, tedesco, giapponese, polacco, portoghese brasiliano, russo, cinese semplificato, spagnolo latinoamericano e spagnolo.

Gli sviluppatori hanno rivelato di aver dovuto arruolare la bellezza di 999 attori per recitare tutti i dialoghi di tutte le versioni del gioco, e ciò fa capire quanto Techland abbia investito in tal senso ma non per il nostro mercato.

Dying Light 2: Stay Human sarà disponibile a partire dal 4 febbraio nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, con a seguire anche una versione cloud per Nintendo Switch.