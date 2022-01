Dying Light 2: upgrade gratuito e modalità cooperativa confermati, ecco i dettagli

Techland ha confermato che Dying Light 2 Stay Human fornirà un aggiornamento gratuito per PlayStation 5 a tutti gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Parlando invece di Xbox One e Xbox Series X|S, vi sarà il supporto allo Smart Delivery. Inoltre, il team di sviluppo ha confermato la modalità cooperativa.

Precisamente Techland ha confermato che la modalità cooperativa non sarà multi-piattaforma e non sarà compatibile tra diverse generazioni di console. Queste funzioni non saranno disponibili per Dying Light 2 Stay Human all'uscita del gioco: potrebbero arrivare più avanti? Per ora non possiamo saperlo.

Il protagonista di Dying Light 2 dà un calcio a un nemico

Il cross-play tra Steam ed Epic Games Store sarà attivato non appena il gioco uscirà: ricordiamo che la data di uscita è fissata per il 4 febbraio 2022 su PC, Xbox e PlayStation, ma non su Nintendo Switch, dove la data di uscita è stata rimandata. Techland ha già preannunciato che offrirà 5 anni di supporto, quindi possiamo aspettarci tanti contenuti nel corso dei mesi e degli anni.

Per quanto riguarda la modalità cooperativa, possiamo aspettarci le seguenti funzionalità in Dying Light 2 Stay Human: