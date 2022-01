Syberia: The World Before: nuova data d'uscita ufficiale della versione PC annunciata

Microids ha annunciato la nuova data d'uscita ufficiale della versione PC di Syberia: The World Before: il 18 marzo 2022. Da notare che non viene fatto alcun riferimento alle versioni console, mentre viene detto che il gioco sarà messo in vendita su Steam, GOG ed Epic Games Store.

"Vogliamo offrire la migliore esperienza possibile a fare un immenso tributo alle epiche avventure di Kate Waker create da Benoit Sokal," recita il comunicato stampa ufficiale, che prosegue spiegando come il team di sviluppo ha usato le settimane di sviluppo supplementari: "hanno permesso allo studio Koalabs e al nostro team di essere certi di lanciare il gioco che meritate."

Viene inoltre notificato che la colonna sonora, composta da Inon Zur e già disponibile sulle piattaforme di streaming, sarà lanciata su vinile insieme al gioco.

Se ricordate, Syberia: The World Before doveva uscire a dicembre 2021 ma è stato rimandato, evidentemente per apportare maggiori rifiniture. Si tratta di un bene, visto lo stato in cui sono stati lanciati alcuni recenti titoli di Microids, come XIII.

Speriamo che la recente morte del grande Benoit Sokal sia celebrata con un gran gioco, che ce lo faccia ricordare per sempre.