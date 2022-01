EA, tra alti e bassi, quali sono i giochi più chiacchierati e attesi?

Il 2022 è appena iniziato ma il mondo videoludico è già in movimento. Ovviamente le notizie più importanti del momento sono quelle delle acquisizioni, ma forse ad alcuni giocatori interessa sapere qualcosa di più concreto, dedicato ai giochi in arrivo o di cui ci si aspetta l'arrivo. In particolar modo, è EA (o Electronic Arts se preferite) a far discutere molto in questi giorni.

Grazie agli insider abbiamo infatti modo di parlare di ciò che è in produzione all'interno della compagnia, tra alti e bassi. EA, al momento, è in difficoltà con una delle sue produzioni più importanti: Battlefield 2042. Lo sparatutto sta passando attraverso vari problemi tecnici e contenutistici, con la community adirata per il tipo di supporto ottenuto nelle settimane e nei mesi dopo l'uscita. Si vocifera addirittura che Electronic Arts stia prendendo in considerazione l'idea di rendere il gioco un free to play, chiaramente per aumentare il numero di utenti e "giustificare" una fase che sembra più quella di un Accesso Anticipato che di un gioco AAA a prezzo pieno. Accadrà proprio questo? La scelta finale della compagnia potrebbe anche influenza l'intera saga di DICE, che potrebbe optare per strategie commerciali più vicine a quelle di Apex Legends, battle royale di grande successo.

I rumor vanno però oltre e non ci rallegrano in alcun modo. Pare infatti che Dragon Age sia ancora in alto mare. In sviluppo da molti anni, confermato ma mai realmente mostrato, il nuovo capitolo della saga di BioWare è al centro dei rumor da tempo e ogni volta non ne esce bene. Tra cambi di piani, reboot e problemi interni, questo nuovo capitolo dell'amata saga fantasy non sembra destinato ad arrivare nemmeno quest'anno. I leak affermano con certezza che il 2022 è da escludere e persino il 2023 non dà certezze. La saga è in difficoltà produttiva sin dai tempi di Inquisition, piagato da problemi di sviluppo anche a causa dell'obbligo di usare il motore grafico Frostbite (di DICE), pensato per gli sparatutto ma non per un gioco di ruolo con dialoghi a scelta multiplat e visuale in terza persona. Inquisition, anche se non perfetto, fu un divertente gioco della saga, quindi speriamo che il nuovo capitolo possa sopravvivere alle difficoltà.

Need for Speed

Passando a note più positive, pare che Criterion sia pronta a pubblicare un nuovo Need for Speed, altra saga che negli anni non ha più saputo brillare. Come sappiamo Criterion ha aiutare DICE nello sviluppo di Battlefield 2042 a partire dall'estate 2021, ma il team sarebbe poi ritornato al lavoro sul gioco di guida e la data di uscita sarebbe posizionata per settembre od ottobre 2022. Fra meno di un anno, quindi, potremmo tornare a fare drift e usare il nitro nelle strade di Need for Speed. Criterion è un team esperto in ambito automobilistico, quindi speriamo che abbia saputo dare il giusto taglio a questo nuovo gioco.

A breve termine, inoltre, dovrebbe essere possibile vedere in azione Star Wars Jedi: Fallen Order 2. Il nome non è ufficiale, ma ciò che conta è che si dovrebbe trattare di un seguito dell'apprezzato gioco d'azione in terza persona di Respawn, che ha convinto critica e pubblico. I giocatori volevano un gioco single player di Star Wars e quando è arrivato hanno premiato EA con vendite notevoli, superiori anche alle aspettative. La data di annuncio sarebbe il 4 maggio (May the Fourth) 2022, lo Star Wars Day. Anche questo dovrebbe essere in uscita entro la fine del 2022, precisamente durante l'ultimo trimestre. Sarebbe per certo un buon modo per chiudere l'anno e potrebbe far dimenticare al pubblico gli altri problemi di Electronic Arts.

Diteci, tra questi titoli, quali sono quelli che attendete di più? Parliamone.

