Elden Ring: nuova immagine mostra un feroce orso gigante

Dopo un lungo periodo di pausa, finalmente FromSoftware ha pubblicato una nuova immagine di Elden Ring su Twitter, questa volta con protagonista un orso gigantesco e decisamente poco amichevole.

Elden Ring, la nuova immagine pubblicata da FromSoftware

Nei mesi scorsi l'account Twitter di Elden Ring ci ha deliziato con numerose immagini del gioco pubblicate a intervalli regolari. Complice le feste natalizie, questa tradizione si era un po' persa, ma fortunatamente l'account social oggi è tornato alla carica presentando una delle minacce che affronteremo nell'Interregno.

"Le bestie feroci dei boschi nebbiosi offrono un solo gesto di ospitalità", recita l'immancabile messaggio criptico di FromSoftware che accompagna il tweet. Guardando l'immagine qui sopra, ci sembra piuttosto chiaro quale sia il gesto di "ospitalità" di questo gigantesco orso.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One a partire dal 25 febbraio 2022.

In rete stanno circolando vari filmati che mostrano contenuti della closed beta non accessibili durante i test, come ad esempio degli incantesimi inediti.