Elden Ring: video spoiler mostra gli incantesimi del gioco FromSoftware

Manca poco più di un mese al lancio di Elden Ring, ma inevitabilmente online stanno uscendo dei video leak, come ad esempio quello pubblicato dal canale StrayKurtis, che mostra una serie di incantesimi e magie già presenti nei file della beta che si è svolta l'anno scorso ma che non erano accessibili dai giocatori. Il titolo della notizia è già abbastanza chiaro, ma in ogni caso sconsigliamo la visione a chi non vuole rovinarsi alcuna sorpresa con degli spoiler.

Come accennato in precedenza il filmato è fondamentalmente uno showcase di magie e incantesimi presenti nei file della beta e che dunque probabilmente potremo utilizzare nel gioco completo quando sarà disponibile.

Possiamo notare una certa cura nei dettagli per quanto riguarda le animazioni e gli effetti visivi utilizzati da FromSoftware. Non mancano incantesimi offensivi con fiamme, fulimini e dardi spirituali, ma anche altri con effetti originali e ingegnosi. Ad esempio se un nemico entra in contatto con la "Deaggro Cloud" smetterà di inseguirci e tornerà alla sua posizione iniziale, un ottimo escamotage ad esempio qualora venissimo circondati da più avversari.

Elden Ring sarà disponibile nei negozi per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC a partire dal 25 febbraio 2022. Rimanendo in tema, pochi giorni fa, Bandai Namco ha pubblicato un breve video che mostra una l'utilizzo di un incantesimo che evoca una pioggia di frecce.