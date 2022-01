Netflix risponde all'acquisizione di Activision da Microsoft, promette giochi "core"

È interessante rilevare la risposta ufficiale di Netflix all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, nelle parole del COO Greg Peters, il quale ha apprezzato la manovra come una conferma della bontà del modello dei servizi su abbonamento, promettendo peraltro un maggiore impegno nei videogiochi anche con l'arrivo di giochi di grosso calibro.

"È eccitante vedere tale attività in questo settore", ha affermato Peters durante un meeting finanziario, rispondendo proprio a una domanda sulla famosa acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, ancora da definire ma già annunciata. "Penso anche che, sotto alcuni aspetti, sia una conferma della tesi di fondo che abbiamo in comune sui servizi in abbonamento, ovvero che siano un grande modello per connettere gli utenti in tutto il mondo e fornire giochi ed esperienze ludiche". Dunque un'espansione del genere dimostrerebbe la validità dell'idea del servizio su abbonamento anche per quanto riguarda i videogiochi secondo Netflix, facendo ovviamente riferimento a Xbox Game Pass.

Netflix, nel frattempo, ha avviato anch'essa una prima sperimentazione sul fronte dei videogiochi offrendo alcuni titoli all'interno dell'abbonamento standard, anche se al momento si tratta soprattutto di giochi mobile e di dimensioni ridotte. Tuttavia, Peters ha ribadito l'impegno in questo ambito con la volontà di lanciare presto nuovi giochi di vario tipo, anche dedicati ai videogiochiatori più appassionati.

Secondo quanto riportato da COO, Netflix lancerà già a partire dal 2022 nuovi giochi "da casual e hardcore", ampliando il catalogo dei titoli disponibili nell'abbonamento. L'idea è comunque di sperimentare, offrendo anche esperienze interattive di vario tipo che potrebbero porsi in una sorta di punto d'incontro fra serie televisiva e videogioco.

Netflix potrebbe porsi dunque come nuovo attore di rilievo sulla scena videoludica, considerando l'enorme base di utenti su cui può contare: anche per questo motivo, ha iniziato una campagna acquisti sugli sviluppatori da inserire nella propria scuderia, tra i quali rientrano anche Night School Studio, autori di Oxenfree, Afterparty e del prossimo Oxenfree 2: Lost Signals.