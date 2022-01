Elden Ring, un breve video mostra una pioggia di frecce contro la Tree Sentinel

Elden Ring è stato mostrato da Bandai Namco con un brevissimo video in cui si vede il personaggio evocare una pioggia di frecce contro il boss Tree Sentinel.

La clip, postata dalla divisione inglese del publisher su Twitter, è stata catturata in realtà da uno dei trailer del gioco e non si tratta dunque di una sequenza inedita, ma serve ugualmente allo scopo di enfatizzare la varietà del combat system di Elden Ring che abbiamo provato a novembre.

"La Tree Sentinel non sta vivendo la miglior mattina di sempre", recita ironicamente il post di Bandai Namco UK. "Con così tante opzioni per il combattimento, quale sceglierai in Elden Ring?"

L'enfasi sulla varietà del nuovo titolo di From Software è in effetti del tutto giustificata, se consideriamo che il repertorio del nostro personaggio includerà davvero un gran numero di manovre e abilità speciali, come appunto la possibilità di evocare l'Arrow Rain del video.

Sarà tuttavia la struttura open world a cambiare in maniera sostanziale l'esperienza rispetto ai vari capitoli di Dark Souls, consegnandoci un vasto mondo da esplorare liberamente, pieno di insidie ma anche risorse preziose.

Elden Ring sarà disponibile a partire dal 25 febbraio nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.