Rainbow Six Extraction: dimensioni del download su PS5 e PS4 svelate

Tra poche ore Rainbow Six Extraction sarà disponibile per PC e console, ma nel frattempo le dimensioni del download delle versioni PS5 e PS4 dello sparatutto multiplayer di Ubisoft sono state svelate in anticipo.

Come al solito le informazioni riguardo al peso delle versioni digitali arrivano da PlayStation Game Size, che nelle scorse settimane ha svelato anche quelle di Elden Ring. Per quanto riguarda Rainbow Six Extraction, le dimensioni del download su PS5 saranno di 45,237 GB, mentre su PS4 scendiamo a 32,123 GB. Insomma piuttosto contenute se confrontate con quelle di certi "pesi massimi" presenti sul mercato.

Rainbow Six Extraction sarà disponibile da domani, giovedì 20 gennaio, per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Google Stadia e PC, incluso anche nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Grazie al Buddy Pass potrete far provare per 14 giorni il gioco gratuitamente ai vostri amici.

In Rainbow Six Extraction i giocatori vestono i panni degli operatori d'élite appartenenti all'universo di Rainbow Six ma con una formula totalmente differente da quella di Siege. Extraction infatti è votato alla coop e il PvE. Ispirato alla modalità Outbreak di Siege, gli operatori dovranno affrontare una nuova specie di parassita alieno mutato e a sventare una misteriosa minaccia extraterrestre. Completando le missioni farete salire di livello i vostri operatori, migliorandone le statistiche e ottenendo la possibilità di accedere a nuove opzioni di equipaggiamento e a potenti talenti appositamente progettati per affrontare il parassita nelle sue varie forme.