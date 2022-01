Elden Ring: dimensioni del download su Xbox Series X|S e One svelate

Manca poco più di un mese e mezzo all'uscita di Elden Ring, ma le dimensioni del download e dell'installazione su Xbox Series X|S e One della versione digitale sono stati svelati in anticipo.

L'account Twitter Aggiornamenti Lumia, che si occupa regolarmente di riportare le variazioni rivelate nel catalogo di Microsoft e Xbox Store, afferma che le dimensioni complessive di Elden Ring su Xbox Series X|S e Xbox One saranno pari a 53,69 GB, il tutto ovviamente senza considerare l'eventuale patch del day one gli aggiornamenti post-lancio.

Parliamo di un peso tutto sommato nella norma se confrontato ad altri giochi presenti sul mercato e in linea con le informazioni riportate da Xbox Store lo scorso novembre (e in seguito rimosse, probabilmente perché provvisorie), che parlavano di dimensioni che si aggiravano sui 50 GB. In ogni caso parliamo di un peso leggermente superiore a quello della versione PS5 di Elden Ring.

Elden Ring sarà disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 25 febbraio.

Di recente è apparso in rete un video trafugato che mostra un Cavaliere Antico con l'Armatura del Crogiolo.