Elden Ring: dimensioni del download su Xbox Series X|S e One, sono notevoli

Elden Ring svela un'altra sua caratteristica con le dimensioni del download su Xbox Series X|S e Xbox One, ancora approssimative ma comunque già piuttosto indicative del peso del gioco almeno su console Microsoft, che sembra essere notevole rispetto agli standard visti in precedenza per i giochi From Software.

Secondo quanto riferito da Xbox Store, che ha già una pagina ufficiale dedicata al gioco a questo indirizzo, le dimensioni richieste per download e installazione di Elden Ring su Xbox Series X|S e Xbox One sono 50 GB su SSD e hard drive.

Sebbene siano piuttosto in linea per quanto riguarda i giochi delle ultime due generazioni, si tratta però di una quantità piuttosto ampia se messa a confronto con i giochi precedenti di From Software.

Altri giochi da parte del medesimo team di sviluppo si sono infatti distinti per essere decisamente ridotti in termini di dimensioni, come Sekiro: Shadows Die Twice che era solo 13 GB al lancio come download e installazione. Il fatto che si tratti, per quanto riguarda il nuovo gioco, di un open world probabilmente molto più vasto dei precedenti ha sicuramente influito sulla quantità di asset e contenuti da gestire all'interno dei file, cosa che potrebbe aver portato a un accrescimento notevole delle sue dimensioni.

Per il momento, abbiamo visto caratteristiche come risoluzione, fps e ray tracing per Elden Ring su PC e console, oltre al fatto che avrà modalità 4K e 60 FPS da selezionare, come spesso accade. Ricordiamo che la data di uscita è fissata per il 25 febbraio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.