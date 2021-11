Elden Ring: modalità 4K e 60 FPS su PS5, per la descrizione di GameStop

Elden Ring è uno dei giochi più chiacchierati del momento. La presentazione di ieri ha convinto alcuni e non entusiasmato altri, ma il nuovo gioco di FromSoftware ha certamente attirato l'attenzione e molti attendono l'uscita. Non sappiamo però ancora tutto sul gioco, come ad esempio le prestazioni. Ora, però, il sito di GameStop USA svela che Elden Ring avrà una modalità 4K e una 60 FPS, almeno su PS5.

La descrizione di Elden Ring sul sito di GameStop, infatti, recita: "Utilizzando la potenza della nuova generazione di console, PS5 permetterà ai giocatori di personalizzare la loro esperienza scegliendo tra Modalità Grafica per migliorare la grafica del gioco (fino a 4K) o Modalità Prestazioni per un frame rate superiore (fino a 60FPS)."

Notiamo che viene precisato "fino a" 4K e 60 FPS, quindi sarà da capire quanto stabile sarà il gioco e quanto effettivamente sarà in grado di proporre. FromSoftware non è certo nota per la qualità del lato meramente tecnico dei propri giochi, quindi Elden Ring potrebbe soffrire di qualche limite almeno inizialmente. Per ora non possiamo saperlo: probabilmente avremo modo di scoprirlo grazie alla beta chiusa, in arrivo a breve.

Elden Ring

Aggiungiamo che, pur vero che la descrizione cita unicamente PS5, è credibile che lo stesso tipo di modalità sia disponibile su Xbox Series X e forse anche su Xbox Series S. La presenza di due diverse modalità grafiche non è strana. Anche Demon's Souls, su PS5, propone due versioni grafiche, una che punta al 4K e una che punta ai 60 FPS con 4K upscale. Demon's Souls ha però una grafica più elaborata rispetto ad Elden Ring.

Ecco infine il nostro speciale: Elden Ring: abbiamo analizzato il primo gameplay mostrato da From Software.