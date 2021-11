Final Fantasy 7 The First Soldier: data di uscita del battle royale per iOS e Android

Square Enix - editore - e Ateam Entertainment Inc. - sviluppatore - hanno annunciato che Final Fantasy 7 The First Soldier sarà presto disponibile. La data di uscita è il 17 novembre 2021. Ricordiamo che stiamo parlando del battle royale per iOS e Android.

Final Fantasy 7 The First Soldier è ambientato a Midgar, nel passato rispetto al gioco principale. Giocheremo nei panni di un candidato che vuole diventare un Soldier, uno dei soldati mercenari potenziati della Shinra Electric Power Company.

Final Fantasy 7 The First Soldier, una scena di battaglia con Ifrit

Il producer della serie, Tetsuya Nomura, ha affermato che uno degli obiettivi di Final Fantasy 7 The First Soldier è di espandere il pubblico tipico di Final Fantasy, che nel corso degli anni è diventato alquanto fisso.

Ecco infine la nostra anteprima di Final Fantasy 7 The First Soldier, nella quale vi spieghiamo che "Al di là dei sacrosanti dubbi su un battle royale basato su questa serie, Final Fantasy 7: The First Soldier porta con sé effettivamente degli elementi interessanti, che possono farlo emergere dalla massa di titoli simili su piattaforme mobile. Il riferimento a Final Fantasy sembra andare oltre il facile sfruttamento del nome altisonante, dando un minimo di senso allo scontro fra soldati in quel di Midgar e soprattutto inserendo elementi di gameplay tratti dalla tradizione RPG all'interno della normale meccanica da sparatutto. Particolarmente interessante la costruzione dei personaggi e l'esplorazione della mappa con elementi PvE, ma tutto questo dovrà poi confermarsi alla prova del touch screen, e non è cosa semplice."