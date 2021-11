Forza Horizon 5: versione Xbox Series X contro Xbox One in un video confronto

Forza Horizon 5 è un gioco impressionante dal punto di vista tecnico, tuttavia si tratta comunque di un titolo cross-gen, sviluppato per poter funzionare sia su Xbox Series X che su Xbox One e proprio le due versioni in questione vengono messe fianco a fianco in questo video confronto per vederne le differenze.

Il video, effettuato da IGN, cerca di mettere in parallelo sezioni di gioco quanto più possibili uguali su Xbox Series X e su Xbox One, in modo da mettere in evidenza le differenze grafiche e capire quanto il gioco appaia più evoluto sulla piattaforma di nuova generazione.

A dire il vero, sembra proprio che Playground Games abbia fatto un ottimo lavoro di ottimizzazione, considerando che non risulta esserci proprio un abisso tra una versione e l'altra, nonostante le differenza sia ben visibili. L'elemento principale di distinzione è il fatto che Forza Horizon 5 va a 60 frame al secondo su Xbox Series X e a 30 fps su Xbox One, ovvero la metà del frame-rate.

L'effetto è piuttosto mitigato da un ottimo utilizzo del motion blur che aiuta a incrementare l'effetto di velocità sulla versione Xbox One, ma poste una accanto all'altra le differenze si vedono. Oltre a questo, c'è una sostanziale variazione della risoluzione, nella distanza visiva e nella quantità di dettagli sullo schermo.

In ogni caso, sembra he Forza Horizon 5 si comporti egregiamente anche su Xbox One, nonostante il modo migliore per giocarci sia ovviamente su Xbox Series X e Series S, oltre che su un PC di buona fascia. Per il resto, vi rimandiamo alla nostra recensione di Forza Horizon 5, mentre nelle ore scorse è emerso che Shuhei Yoshida di Sony PlayStation ha fatto i complimenti a Phil Spencer per il gioco.