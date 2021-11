Elden Ring su PS5, PS4, PC e Xbox: risoluzione, fps e ray tracing

Come girerà Elden Ring su PS5, PS4, PC, Xbox Series X|S e Xbox One in termini di risoluzione, fps ed eventuale supporto per il ray tracing? Lo ha rivelato Bandai Namco con le specifiche tecniche ufficiali del gioco.

Sapevamo già della modalità 4K e 60 fps su PS5 per Elden Ring, con le tradizionali due opzioni per ottenere la massima qualità visiva oppure una maggiore fluidità su PlayStation 5, ma le informazioni che arrivano dal publisher sono complete e riguardano tutte le piattaforme.

Partiamo dal PC, dove in base alla configurazione hardware Elden Ring (qui la nostra anteprima) può girare a 4K e 60 fps con HDR e ray tracing. Nessuna modalità grafica, ovviamente, bensì le tradizionali impostazioni per scalare il gioco a seconda della componentistica.

Su PS5 e Xbox Series X il nuovo titolo di From Software potrà invece girare fino a 4K e 60 fps con HDR e ray tracing, con le due classiche modalità per privilegiare risoluzione o frame rate: nel primo caso toccheremo probabilmente i 2160p effettivi a 30 fps, nel secondo caso si viaggerà a 60 fotogrammi abbassando la definizione.

Troveremo due modalità grafiche anche su Xbox Series S, a quanto pare: la console next-gen economica di Microsoft farà girare Elden Ring a 1440p e 60 fps con HDR ma senza ray tracing, ma anche qui bisognerà scegliere fra qualità e performance andando a modificare i valori di risoluzione e frame rate.

Infine su PS4 il gioco funzionerà a 1080p e 30 fps con HDR, su PS4 Pro a 1800p e 30 fps con HDR, su Xbox One a 900p e 30 fps, e su Xbox One X a 4K e 30 fps con HDR. Per tutte le piattaforme di precedente generazione i valori sono fissi, ma non si esclude l'uso di soluzioni dinamiche.

È importante notare che in tutti i casi il ray tracing viene elencato "via patch", nel senso che probabilmente non sarà disponibile al lancio di Elden Ring, bensì verrà aggiunto successivamente tramite un aggiornamento.