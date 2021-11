MotoGP 21 in offerta su Amazon per l'Early Black Friday 2021 fino al 64% di sconto

Oggi è il primo giorno dell'Early Black Friday 2021 e, tra le molteplici offerte, è disponibile anche MotoGP 21, per PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch. Lo sconto è fino a 45€.

Ecco i link alle varie versioni di MotoGP 21 in sconto:

Il prezzo tipico per una copia di MotoGP 21 è di circa 40€. Il prezzo proposto oggi è una vera offerta, molto interessante per tutti gli appassionati. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. MotoGP 21 è il videogioco MotoGP su licenza ufficiale con 120 piloti ufficiali, 20 circuiti ufficiali e funzionalità nuove e migliorate come l'introduzione della regola della personalità sul long lap.

