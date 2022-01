ILL, le prime informazioni di un horror che gronda sangue da ogni pixel

I giochi horror contemporanei sembrano avere bisogno di una bella svecchiata. Secondo alcuni dovrebbero tornare a guardare un po' di più alle origini del genere, riprendendo alcune forme ormai poco usate come lo splatter da primi film di Peter Jackson. Meno psicologia e più viscere esposte, per farla breve. Circa un anno fa lo studio canadese Clout Games, nato dalle ceneri di Woof Games, una software house attiva in ambito mobile, lanciò una campagna di finanziamento su Patreon per il suo primo progetto. Si chiama ILL e abbiamo deciso di dedicargli un approfondimento dopo l'arrivo del primo trailer di gameplay vero e proprio.

Horror splatter

ILL non nasconde in alcun modo la sua natura splatter

ILL fu presentato a inizio 2021 con alcuni filmati concettuali realizzati in computer grafica. Di base sono video che servono per dare un'idea di ciò che sarà il gioco e che vengono usati moltissimo in fase di pianificazione, da un gran numero di software house. Guardandoli è chiaro dove voglia andare a parare Team Clout (il nome definitivo dello studio di sviluppo) con il suo gioco: si tratta di uno sparatutto horror in prima persona, non sappiamo quanto survival, con un focus particolare sullo splatter. Su questo punto il team di sviluppo ha insistito molto, tanto che il materiale pubblicato finora va tutto nella stessa direzione. Basta guardare gli artwork che decorano l'articolo per rendersene cono. Anche i video sono pieni di corpi sventrati, di sangue e di esseri umani ridotti a mostri cannibali.

Della trama non si sa moltissimo, ma in uno dei filmati si può vedere il protagonista, o presunto tale, ancora senza nome, investire uno di questi abomini, per poi essere trascinato in un bosco per finire chissà dove. Non molto, ma come dicevamo gli sviluppatori hanno scelto di puntare su tutt'altro per colpire i videogiocatori e convincerli a dar loro qualche soldo su Patreon. Molti degli altri video sono infatti incentrati sul lato sparatutto. In uno vediamo il protagonista affrontare quattro uomini che stanno divorando un cadavere.

Alcuni mostri di ILL sembrano impressionanti, almeno sulla carta

Non è il solito eroe da horror psicologico e, anzi, sembra molto meno indifeso dei mostri, visto che gira con una doppietta con cui fa scempio degli assalitori. Doppietta che torna in un secondo filmato, in cui viene svelato un particolare interessante: dai cadaveri dei nemici uccisi fuggono dei vermi. Probabilmente sono loro ad aver trasformato dei normali esseri umani in creature assetate di sangue, ma questa è solo una nostra supposizione. I vermi tornano anche in un'altra clip, in cui ne vediamo uno strisciare in una foresta per poi entrare in un ospite dall'aspetto non proprio gradevole. Proprio ai mostri e alle loro trasformazioni sono dedicate altre due clip, abbastanza impressionanti, in cui i corpi si deformano in tempo reale producendo fiumi di sangue.

Il problema, come già detto, è che tutto questo materiale è soltanto concettuale, quindi utile per farsi un'idea di quale sia l'obiettivo di Team Clout, ma non certo indicativo di quella che sarà la qualità definitiva del gioco. Certo, è realizzato molto bene, ma lascia il tempo che trova se pensiamo a come potrebbe essere l'esperienza definitiva. Molto più interessante il primo video di gameplay vero e proprio, che ci permette quantomeno di renderci conto dello stato dei lavori.