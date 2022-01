Serious Sam: Siberian Mayhem: un video mostra i primi dieci minuti di gameplay

L'editore Devolver Digital ha pubblicato un video con i primi dieci minuti di gameplay di Serious Sam: Siberian Mayhem, espansione autonoma di Serious Sam 4 in arrivo il 25 gennaio su Steam. Come capirete il gioco sarà disponibile solo per PC.

Il filmato mostra Sam all'inizio della sua nuova avventura siberiana. Lo vediamo quindi correre imbracciando il suo fucile a pompa con cui fa scempio di diversi nemici, che diventano sempre più numerosi con l'avanzare del gioco. I ritmi sono quindi quelli del titolo originale. Anche graficamente non sembrano esserci grosse novità, almeno in termini di dettagli, mentre lo scenario appare completamente nuovo. Non sembra essere male dover combattere in mezzo a una tormenta di neve.

Comunque sia, combattimento dopo combattimento, Sam arriva a una vecchia centrale russa dove, indovinate un po', continua a massacrare nemici e a fare battute salaci.

Serious Sam 4 è l'ultimo capitolo di una storica serie di sparatutto in prima persona sviluppata da Croteam, caratterizzati da scontri contro centinaia, quando non migliaia, di nemici contemporaneamente a velocità enormi in mappe gigantesche. È disponibile per PC, PS5, Xbox Series X e Stadia, mentre l'espansione Serious Sam: Siberian Mayhem sarà lanciata solo su PC, come già sottolineato.