Steam Deck supporterà nativamente la tecnologia Easy Anti-Cheat, il che significa che i giochi che utilizzano tale sistema di protezione non andranno aggiornati dagli sviluppatori, bensì funzioneranno fin da subito e senza problemi, garantendo agli utenti un ragionevole grado di protezione nei confronti dei cheater.

Dopo aver rivelato i primi 38 giochi verificati, tra cui Death Stranding, Dark Souls 3 e Sekiro, Steam Deck si conferma dunque una piattaforma attenta anche alla sicurezza, determinata a garantire un'esperienza di gioco priva delle frustrazioni legate a chi scorrettamente fa uso di trucchi per ottenere un indebito vantaggio nelle partite online.

"Nei mesi recenti, il nostro team ha lavorato con Epic sul supporto a Easy Anti-Cheat + Proton e siamo lieti di annunciare che aggiungere il supporto a Steam Deck per i vostri giochi esistenti che fanno uso di EAC è ora un procedimento semplice che non richiede l'aggiornamento dei codici binari del gioco, nuove versioni dell'SDK o l'integrazione di nuovi servizi", si legge nel post ufficiale di Valve.

"Grazie anche ai nostri aggiornamenti di BattlEye dello scorso anno, ciò significa che i due servizi anti-cheat più diffusi ora sono facilmente supportati su Proton e Steam Deck. Se il tuo gioco fa uso di EAC o BattlEye, puoi trovare istruzioni su come abilitare il supporto a Proton nella documentazione per i partner, qui."

"A tal proposito, inizieremo a comunicare i dati relativi ai test di compatibilità con il Deck per i giochi che fanno uso di middleware anti-cheat a partire da lunedì 24 gennaio. Come per tutti gli altri controlli di compatibilità con il Deck, riceverai una notifica e-mail quando i dati sui test verranno inviati e potrai accedervi dalla pagina principale del tuo gioco."

"A quel punto, avrai una settimana per decidere se pubblicare i dati dei test così come sono o se inviare una nuova build per la verifica, dopo la quale i dati verranno pubblicati automaticamente."

"per i partner che sono in grado di completare i passaggi relativi a EAC/BattlEye, è fantastico! Una volta che il tuo gioco sarà aggiornato, invia la build per una nuova revisione e aggiorneremo i dati di compatibilità. I giochi che non abiliteranno EAC/BattlEye per Proton riceveranno temporaneamente il giudizio 'Non supportato' fino all'implementazione del sistema."