Watch Dogs: Legion, stop ai contenuti post-lancio, il supporto è concluso

Watch Dogs: Legion non riceverà più aggiornamenti e contenuti dopo l'update 5.6, con Ubisoft che ha annunciato ufficialmente la conclusione del supporto per il suo gioco, lanciato nell'ottobre 2020.

L'update 5.6 è stato dunque l'atto finale del supporto per Watch Dogs: Legion, salvo ovviamente eventuali aggiornamenti urgenti che potrebbero emergere in seguito, o correzioni a problemi particolarmente gravi che probabilmente spingeranno comunque a delle patch correttive.



Per quanto riguarda invece le aggiunte e gli aggiornamenti con nuovi contenuti e altro, il supporto è ufficialmente concluso con l'update 5.6, che rimarrà l'ultimo. Continueranno però i Percorsi ricompense nella modalità online, che arriverà fino alla Stagione 5 e poi passerà a un ciclo tra le stagioni 3 e 5, come riferito da Ubisoft nel messaggio ufficiale degli sviluppatori.

La patch 5.6 è stato l'aggiornamento finale per Watch Dogs: Legion. Arriveranno però i Percorsi ricompense nella modalità online, con Ricompense vecchie e nuove. L'attuale percorso della stagione 4, Ribelli, composto da 80 gradi, durerà fino al 22 gennaio 2022 e sarà seguito dalla stagione 5 Striature. In seguito, le stagioni 3-5 continueranno a essere riproposte in gioco e vi daranno l'opportunità di recuperare ricompense che possono esservi sfuggite in precedenza. Alcune ricompense da tenere d'occhio sono una versione modificata della giacca di Aiden Pearce e la maschera e il set di abiti di Jackson.

Il gioco è cresciuto tantissimo, con una gran quantità di contenuti da esplorare: da una città tentacolare del futuro a una modalità online adrenalinica. Siamo davvero orgogliosi del gioco che abbiamo creato e vogliamo ringraziare tutti voi che avete partecipato a quest'avventura londinese nel corso del tempo. Siamo impazienti di essere testimoni di altre vostre avventure in Legion!