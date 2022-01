Halo, la serie TV: nuovo trailer in arrivo questa settimana, ecco quando

Il primo trailer esteso della serie TV di Halo verrà mostrato questa settimana. L'annuncio è arrivato dall'account Twitter ufficiale di Paramount che fissa l'appuntamento al domenica 30 gennaio 2022.

La nuova clip della serie TV di Halo verrà trasmessa durante il match di football americano della AFC Championship tra Cincinnati Bengals e i Kanas City Chiefs. Per l'occasione il trailer verrà mostrato sui maxischermi dello stadio, sul canale CBS e su Paramount Plus durante l'intervallo della partita, dunque intorno alle 22:30. Nel frattempo potete ingannare l'attesa riguardando il teaser trailer della serie TV di Halo trasmesso in occasione dei The Game Awards 2021.

La serie TV di Halo debutterà su Paramount+ nel corso del 2022. Il cast dello show vedrà Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief, Natascha McElhone in quello della dottoressa Catherine Halsey e Jen Taylor che presterà anche stavolta la propria voce a Cortana.

Come confermato da 343 Industries in una recente intervista, la serie TV di Halo non sarà canonica per non creare conflitti con i giochi e i libri legati all'universo di Master Chief e compagni.