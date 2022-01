Leggende Pokémon Arceus, primi voti positivi: le novità hanno convinto la stampa

Stanno uscendo in queste ore le recensioni di Leggende Pokémon: Arceus, cosa che ci consente di effettuare la solita raccolta sui primi voti assegnati al gioco che in questo caso sono molto positivi, a dimostrazione che il nuovo approccio alla serie dato dal capitolo in questione ha convinto la stampa.

C'erano diversi dubbi al riguardo, considerando che il gioco stravolge un po' di elementi tradizionali proponendo un open world più ampio e libero, modificando in maniera piuttosto sostanziale la formula ormai stabilita.

Leggende Pokémon: Arceus ci porta nell'antica Hisui

A dimostrazione di questo, si presenta come una sorta di gioco spin-off più che vero e proprio capitolo della serie principale, ma l'esperimento è piaciuto praticamente a tutti. Questo vale anche per noi, come potete vedere nella nostra recensione di Leggende Pokémon: Arceus appena pubblicata, dove Christian Colli valuta il titolo in maniera decisamente positiva.

Vediamo dunque una prima raccolta di voti emersi in queste ore dalle principali testate internazionali su internet: