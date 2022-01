Xbox Game Pass: Besiege Console annunciato come uno dei nuovi giochi di febbraio

In attesa di conoscere i nomi della prima ondata dei giochi Xbox Game Pass di febbraio 2022, abbiamo intanto un primo titolo in arrivo il mese prossimo nel catalogo, direttamente al day one, ovvero Besiege Console, annunciato oggi da Microsoft.

Il gioco in questione è una particolare simulazione di assedio, per così dire, che ci consente di provare la tipica pratica di guerra medievale costruendo vari mezzi, veicoli e strumentazioni apposite da scatenare contro vari castelli, andando incontro anche a diverse variazioni sul tema con applicazione di fisica a diversi livelli.

Il gioco uscirà il 10 febbraio 2022 su Xbox One e Xbox Series X|S in versione Game Preview, ovvero in accesso anticipato a in edizione non ancora definitiva, direttamente all'interno di Xbox Game Pass.

Besiege Console, un'immagine del gioco

Besiege Console, come dice il titolo, è un porting per Xbox del gioco già presente su PC e comprende praticamente gli stessi contenuti.

Anche in questo caso abbiamo a che fare con complessi strumenti di costruzione che consentono di creare veicoli, armi e mezzi di vario tipo, dotarli di armi di distruzione e corazze e quindi sperimentarli contro le mura di qualche castello, oppure contro eserciti e ostacoli vari in reinterpretazioni piuttosto variopinte delle battaglie medievali.

Possiamo dunque inserire già da ora Besiege Console nei giochi della prima ondata di titoli per Xbox Game Pass a febbraio 2022 in attesa di ulteriori informazioni. Nel frattempo, vi ricordiamo la ricca seconda ondata di gennaio 2022 sul servizio Microsoft.