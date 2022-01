Uncharted Raccolta: L’Eredità dei Ladri, i voti della stampa internazionale

In queste ore stanno uscendo le prime recensioni di Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri, il che ci permette fare una panoramica dei voti dati dalla stampa internazionale, che al momento sono generalmente molto positivi e lodano le remaster di Uncharted 4: Fine di un Ladro e L'Eredità Perduta per PS5.

Prima di dare uno sguardo ai giudizi della stampa estera, vi ricordiamo che da ora è disponibile anche la nostra recensione Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri, firmata da Tommaso Pugliese.

Di seguito una selezione dei voti della stampa internazionale:

God is a Geek - 100

Screen Rant - 100

Siliconera - 100

VGC - 100

CGMagazine - 95

PlayStation Universe - 95

Press Start Australia - 95

Gaming Age - 91

TheGamer - 90

Gaming Nexus - 90

Game Revolution - 90

Twinfinite - 90

Push Square - 90

COGconnected - 90

GameByte - 85

GameSpot - 80

Metro GameCentral - 80

Attack of the Fanboy - 80

Telegraph - 80

NME - 80

Hardcore Gamer - 80

Jeuxvideo.com - 80

XGN - 75

Stevivor - 70

Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri, NathanDrake e Sully

Nel momento in cui scriviamo, su Metacritic la media delle valutazioni per Uncharted Raccolta: Eredità dei Ladri è di 86. In generale la stampa internazionale consiglia l'acquisto della raccolta per tutti coloro che non hanno avuto modo di giocare gli originali su PS4 all'epoca, dato che parliamo di due dei migliori esponenti del loro genere e che ancora oggi si difendono egregiamente sotto il profilo tecnico.

Lo stesso consiglio si applica anche per chi ancora possiede le versioni originali e può usufruire dell'upgrade a pagamento per ottenere la versione PS5, magari tentato dalla possibilità di rigiocare ai due titoli Naughty Dog a 60 fps, 120 fps o con una risoluzione più alta e godendo dell'integrazione delle funzioni esclusive del Dualsense e il 3D Audio.

Tra le note dolenti il fatto che l'intervento degli sviluppatori per riammodernare i due giochi non è stato particolarmente marcato, l'assenza di extra particolarmente rilevanti e, soprattutto, delle modalità multiplayer presenti nei due giochi originali.

Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri sarà disponibile a partire dal 28 gennaio 2022 per PS5, con la versione PC che dovrebbe arrivare su Steam ed Epic Games Store entro pochi mesi.