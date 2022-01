Crusader Kings 3: trailer e data di uscita per PS5 e Xbox Series X|S annunciata

Paradox Interactive ha annunciato la data di uscita delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Crusader Kings 3. Il terzo capitolo della serie di strategia con ambientazione medievale debutterà sulle console Sony e Microsoft il prossimo 29 marzo 2022. Inoltre, il gioco al lancio sarà disponibile nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.

Da ora inoltre potrete leggere il nostro nuovo provato di Crusader Kings 3 a cura di Francesco Serino.

Le versioni console sono state realizzata in collaborazione con il team di sviluppo di Lab42, ciò ha permesso a Paradox di adattare il gameplay dinamico e in continua evoluzione di Crusader Kings 3 per PS5 e Xbox Series X|S, sfruttando le caratteristiche uniche del gioco su console.

Di seguito i dettagli sulle versioni console di Crusader Kings 3 dal comunicato stampa di Paradox Interactive:

"Crusader Kings III su console presenta un'interfaccia specifica e uno schema di controllo appositamente adattato per schermi più grandi e gamepad per console. La nuovissima mappa di controllo consente ai giocatori di navigare rapidamente e facilmente nei menu di gioco tramite trigger, bumper e rapidi movimenti della levetta analogica. L'edizione per console utilizza anche le funzionalità chiave di Xbox Series X|S e PlayStation 5, come tempi di caricamento super rapidi per un'esperienza di gioco senza interruzioni e feedback Haptic e Adaptive Trigger del controller. I giocatori potranno passare dal gameplay ad altre applicazioni, come YouTube, utilizzando Quick Resume, dove potranno consultare un tutorial su come sedare una rivolta popolare. "

"Gli utenti di PlayStation 5 sperimenteranno personalmente i meccanismi di stress del gioco, poiché i loro controller DualSense reagiscono fisicamente agli eventi di gioco mentre si svolgono su schermo. Maggiore è lo stress accumulato da un personaggio, maggiore sarà la resistenza applicata ai trigger adattivi del controller DualSense, ad esempio. Le Activities e Game Help della console PS5 forniscono anche una piattaforma per assistere i nuovi giocatori mentre muovono i loro primi passi nel mondo di Crusader Kings."