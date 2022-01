Crusader Kings 3, abbiamo provato la versione console del mastodontico gioco Paradox

Come iniziare questo provato di Crusader Kings 3 per PlayStation 5 e Xbox? A chi dobbiamo rivolgerci, e come possiamo evitare di riscrivere buona parte di quanto già scritto nell'ottima recensione di Simone Tagliaferri , che diede al gioco un nove tondo, e nel nostro recente speciale dedicato a Paradox ?

Cosa cambia?

Crusader Kings III: la nuova ruota delle funzioni si è rivelata essere subito molto comoda

Cambia l'interfaccia grafica che in questa nuova versione è stata radicalmente ripensata per l'utilizzo via joypad. Paradox ha deciso di fare le cose per bene, come del resto ha fatto con Stellaris: Console Edition, ma in questo caso c'erano delle evidenti difficoltà in più, cercando di trasporre al meglio tutte quelle funzionalità che rendono Crusader Kings 3 un piacere da giocare, invece che una mattonata ingestibile. Il mouse consente di acchiappare le finestre, che spesso sono tante e tutte aperte contemporaneamente, e spostarle liberamente, inoltre permette l'accesso a delle descrizioni fondamentali per imparare le complesse regole del simulatore.

Per replicare questa esperienza, Paradox si è affidata agli esperti di Lab42, già responsabili tra le altre cose di diversi porting di peso come quelli degli Yakuza su PC per conto di Sega, e l'azienda non si è accontentata di simulare il cursore del mouse con le leve del pad, come a volte accade con queste conversioni, ma si è spinta al punto di ridisegnare la grafica della UI.

In Crusader Kings 3 per console tutto è più nitido, più leggibile, in parte perché dovrà essere giocato prevalentemente attraverso la TV e non più a pochi centimetri dal monitor, e naturalmente per dare spazio alle nuove funzioni inserite appositamente per rendere il tutto gestibile con il pad. Per lo stesso motivo sono state implementate tantissime nuove scorciatoie accessibili attraverso i grilletti e i dorsali, e che permettono di aprire, chiudere e ciclare indipendentemente le finestre che avremo aperte a sinistra e a destra dello schermo, con la possibilità a volte di averne un'altra centrale a coprire la mappa. Gli eventi che scorrono sulla destra nella versione PC, su console appariranno nella parte centrale in basso dello schermo, sono più grandi e interagendoci danno subito accesso alle relative opzioni di gioco. Presente anche una ruota delle funzioni che apre menù come negli action si sceglie l'arma nell'inventario.