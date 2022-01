BenQ MOBIUZ EX3210R: disponibile in preordine la Dying Light 2 Stay Human Night Runner’s Edition

Già in preordine a 749 euro, il BenQ MOBIUZ EX3210R nell'edizione speciale Dying Light 2 Stay Human Night Runner's cavalca ovviamente l'uscita del nuovo horror Techland, sposando le caratteristiche del monitor da gioco BenQ con un codice omaggio del titolo e una livrea a tema Dying Light 2 Stay Human.

Tra le caratteristiche del monitor BenQ, uno schermo con risoluzione 2560x1440 e refresh massimo 165 Hz, si fanno notare la tecnologia VA, con relativo contrasto elevato, e la curvatura 1000R, efficace in combinazione con un pannello da 31.5 pollici. Da notare inoltre il sistema audio da due altoparlanti che a differenza di quello equipaggiato dalla maggior parte dei monitor da gioco promette bassi di alto livello, grazie al woofer integrato.

La livera a tema del BenQ MOBIUZ EX3210R - Dying Light 2 Stay Human Night Runner's Edition va a caratterizzare sia la base che il retro

A completare il quadro troviamo una buona copertura del colore, per quanto non eccezionale in relazione al prezzo, e un supporto ricco che include AMD FreeSync Premium, una valanga di profili per ogni tipo di fruizione immaginabile e la tecnologia Smart HDR che migliora la resa dei dettagli con l'obiettivo di rendere più facile l'identificazione dei nemici in gioco.

Scheda tecnica BenQ MOBIUZ EX3210R