Dynasty Warriors 9 Empires: demo gratuita per console ora disponibile anche in Europa

Da ora la demo gratuita di Dynasty Warriors 9 Empire è disponibile in Europa per PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, un'ottima occasione per provare in anteprima il musou di Koei Tecmo e Omega Force prima del suo debutto nei negozi.

Potrete scaricare la demo di Dynasty Warriors 9 Empire dal PlayStation Store per PS5 e PS4 a questo indirizzo, da Xbox Store per Xbox Series X|S e One al seguente link e dall'eShop di Nintendo Switch.

La demo di Dynasty Warriors 9 Empires permette di provare i nuovi assedi al castello, sia in attacco che in difesa, con un tutorial che spiegherà le dinamiche di questa attività. I giocatori potranno ripetere gli assedi più e più volte per provare tutte le sfaccettature e creare la tattica migliore possibile.

Sarà possibile anche mettere alla prova l'editor dei personaggi per creare i propri avatar virtuali prima di scendere in battaglia. I personaggi creati in questo modo, inoltre, potranno esser trasferiti nel gioco completo, qualora decidiate di acquistarlo.

Dynasty Warrriors 9 Empires sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC su Steam a partire dal 25 febbraio 2022 in occidente.