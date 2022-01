Destruction AllStars su PS5 potrebbe diventare free-to-play

Destruction AllStars, il racing arcade esclusivo per PS5, potrebbe diventare free-to-play stando ad alcune informazioni emerse da un datamining effettuato nel corso di una manutenzione al gioco, che sembrano indicare il passaggio al nuovo regime gratuito in un prossimo periodo.

Si tratta di informazioni ovviamente non ufficiali, dunque vanne prese come semplici voci di corridoio, anche se la questione è plausibile, considerando la struttura del gioco e la sua situazione attuale.

Come riportato dall'utente Reddit Mr_WeeWoo, durante il periodo di manutenzione era possibile vedere alcuni riferimenti a possibili sfide in arrivo in Destruction AllStars nascosti all'interno del codice.

Alcuni di questi, come "BS_F2P_CHALLENGE", riportano la misteriosa sigla "F2P" che universalmente identifica i giochi free-to-play, cosa che ha fatto scattare la teoria sul cambio di modello per quanto riguarda il racing per PS5. D'altra parte, non sarebbe una cosa assurda, considerando che si tratta di un gioco che si presta particolarmente a questo approccio.

Presentato come uno dei giochi di lancio esclusivi di PS5, Destruction AllStars è stato poi spostato di qualche mese rispetto alla lineup iniziale, facendolo arrivare direttamente all'interno di PlayStation Plus e abbassandone il prezzo al pubblico in maniera sensibile, cosa che segnalava già un notevole ridimensionamento del progetto.

Successivamente è stato aggiornato con l'arrivo delle stagioni modello Fortnite, mentre in seguito ha ottenuto anche dei bot per poter aiutare il matchmaking, visto il calo di giocatori registrato velocemente in tutto il mondo. Un rilancio in versione free-to-play potrebbe essere a questo punto seriamente considerato da Sony.