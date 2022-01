PlayStation Plus, febbraio 2022: giochi PS5 e PS4 gratis annunciati da Sony

Sony ha annunciato i giochi PS5 e PS4 gratis per gli abbonati a PlayStation Plus che saranno disponibili a febbraio 2022. Come al solito si tratta di tre titoli, nello specifico sono UFC 4, Planet Coaster e Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands.

I giochi gratuiti per gli abbonati a PlayStation Plus di febbraio 2022 saranno disponibili per il download a partire da martedì 1 febbraio 2022 per le seguenti piattaforme:

EA Sports UFC 4 per PS4

Planet Coaster: Console Edition per PS5

Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands

PlayStation Plus

L'annuncio dei giochi gratis del PS Plus è sempre accolto con grande entusiasmo dai giocatori PlayStation e in particolare quello relativo alla line-up del prossimo mese era atteso con particolare interesse, dato che per la prima volta dopo tanto tempo (quasi) tutti i titoli gratuiti non sono stati svelati in anticipo da un leak di qualche gola profonda.

Vi ricordiamo inoltre che avete tempo fino a lunedì 31 gennaio per riscattare i giochi gratis del PS Plus di gennaio 2022, ovvero Deep Rock Galactic, Dirt 5 e Persona 5, e anche i tre giochi PlayStation VR entrati a novembre nel catalogo dell'abbonamento, ovvero The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners e Until You Fall.