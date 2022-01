Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri, video analisi di Digital Foundry sui miglioramenti

Come riportato in precedenza, il gioco comprende Uncharted 4: Fine di Un Ladro e lo spin-off Uncharted: L'Eredità Perduta , entrambi proposti in un unico pacchetto con alcune migliorie tecniche ma nessun nuovo contenuto rispetto agli originali.

Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri non poteva ovviamente schivare l'analisi tecnica di Digital Foundry, che infatti è arrivata puntuale al rilascio della recensione di questa raccolta per PS5, che si presenta meglio in questo approfondimento video che ne mette in luce i miglioramenti .

In tutti e tre i casi la risoluzione è fissa, ovvero non è presente lo scalino dinamico di questa. Per quanto riguarda le performance, il test non ha rilevato particolari problemi: a 4K rimane stabile sui 30 fps, a 1440p mantiene praticamente sempre i 60 fps (rilevati solo impercettibili cali in alcune sezioni), mentre a 120 fps si registrano cali più consistenti, ma questo non rappresenta comunque un grosso problema alla fruizione, tanto che quest'ultima sembra rappresentare la modalità preferita di John Linneman, che ha effettuato il test per Digital Foundry.

Per il resto, Linneman ha lodato l'applicazione dell'audio 3D mentre è rimasto piuttosto freddo sul supporto al DualSense, a suo dire non particolarmente significativo. Sostanziale invece la riduzione dei tempi di caricamento su PS5, che passano da attese in certi casi di quasi 50 secondi a un paio di secondi sulla console next gen, in maniera molto diversa anche rispetto a quanto accadeva con i giochi originali in retro-compatibilità.

Per tutte le informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri pubblicata proprio nelle ore scorse.