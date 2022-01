Xbox, la gestione Spencer sta dando ottimi risultati, nonostante i menagrami

Gli ultimi risultati finanziari di Microsoft, relativi al secondo trimestre dell'anno fiscale 2022, hanno mostrato un quadro cristallino per quanto riguarda la divisione Xbox, che può portare a un'unica conclusione: la gestione di Phil Spencer sta dando ottimi risultati, producendo una crescita costante del settore, con numeri che diventano più interessanti e rilevanti di anno in anno.

Nel 2021, "la divisione Xbox ha prodotto ricavi di 16,28 miliardi di dollari, con una crescita del 17,7% rispetto all'anno precedente." Considerando che il 2020 è stato un anno eccezionale per l'industria dei videogiochi, per via della pandemia di COVID-19, di cui hanno beneficiato tutti i settori dell'intrattenimento casalingo (pare brutto dirlo, ma è così), dei dati così positivi sono davvero importanti e indicano una lungimiranza della dirigenza che è riuscita ad andare oltre l'emergenza, giocando benissimo tutte le sue carte.

Badate bene che non è una questione di competizione con Sony e Nintendo. Non buttiamola sempre in console war. Anche loro saranno andate benissimo (lo speriamo sinceramente) e, come già sottolineato, è un bene che i risultati siano positivi per tutti. Qui più che altro vogliamo sottolineare come la strategia di Spencer avviata anni fa, dopo aver ripreso Xbox One per i capelli, insieme a tutta la divisione Xbox, ha iniziato a mostrare la sua forza. Proprio da questa crescita deriva l'investimento di 68,7 miliardi di dollari per l'acquisizione di Activision Blizzard: se Xbox andasse male come vuole qualche menagramo, Microsoft non avrebbe mai deciso di investire una cifra simile. Inoltre Spencer non sarebbe stato promosso a CEO di Microsoft Gaming, ottenendo più poteri all'interno della compagnia.

Invece abbiamo 25 milioni di abbonati a Xbox Game Pass, una cifra enorme per il settore, e gli ultimi due blockbuster lanciati, Forza Horizon 5 e Halo Infinite, che macinano numeri milionari. Abbiamo inoltre le Xbox Series che vendono molto meglio di quanto preventivato (circa 12 milioni di unità finora, secondo le stime più attendibili). In buona sostanza, abbiamo un editore vivo e vegeto, con decine di studi pronti a sfornare nuovi videogiochi, si spera al livello di quelli visti l'anno scorso, pronto a investire in tutti i settori dell'industria.