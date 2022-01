Leggende Pokémon: Arceus, un trailer con le evoluzioni di Dartrix, Quilava e Dewott

Leggende Pokémon: Arceus si presenta con un nuovo trailer dedicato alle evoluzioni di Dartrix, Quilava e Dewott, una delle più importanti novità del gioco in uscita il 28 gennaio su Nintendo Switch.

A poche ore dal lungo trailer di presentazione in italiano, Leggende Pokémon: Arceus fa dunque chiarezza su alcuni dei suoi personaggi. "Forse avrai già incontrato Dartrix, Quilava e Dewott in un'altra avventura", recita la sinossi del video, "ma non hai ancora mai visto le loro evoluzioni in Leggende Pokémon: Arceus!"

Ambientata alcuni secoli fa nel luogo che diventerà Sinnoh, questa nuova avventura ci vedrà controllare un giovane Allenatore determinato a creare il primo Pokédex della regione, muovendosi in un'epoca in cui umani e Pokémon si guardavano ancora con sospetto.

Come membri del Team Galassia, dovremo partecipare a importanti spedizioni, individuare i Pokémon selvatici e catturarli con la Poké Ball, provando eventualmente a indebolirmi prima laddove provino a resistere.