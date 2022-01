God of War: l'update 1.0.3 su PC migliora le prestazioni e i crash, risolvendo un singolo problema

God of War si aggiornato all'update 1.0.3, su PC. La patch si occupa di migliorare le prestazioni e annullare i crash, il tutto risolvendo un singolo problema. Vediamo i dettagli dell'aggiornamento.

L'update 1.0.3 di God of War è molto piccolo e nella patch note è presente una sola voce: "Risolto un problema che causa delle perdite nell'allocazione della memoria che possono portare a un peggioramento delle prestazioni o al crash del client del gioco."

Kratos in cima a una montagna in God of War

Gli autori di God of War hanno anche condiviso un messaggio con i fan su Steam: "Grazie a tutti coloro che hanno segnalato il problema della perdita di memoria e ci hanno assistito enormemente condividendo le informazioni sul loro setup: apprezziamo che abbiate fatto uno sforzo aggiuntivo".

Il successo del gioco è notevole su PC, visto che secondo nuove stime God of War ha superato un milione di copie su Steam.

I motivi del successo sono piuttosto ovvi, ma potete leggere la nostra recensione, nella quale vi spieghiamo che: "God of War arriva su PC con una conversione ben ottimizzata e in grado di generare con un frame rate molto elevato anche in 4K nativi a patto di avere una configurazione all'altezza delle aspettative. Questo non significa però che i computer di fascia media e bassa siano stati tagliati fuori perché il supporto nativo a NVIDIA DLSS e AMD FidelityFx Super Resolution è in grado di spingere fortemente verso l'alto la conta dei frame senza sensibili diminuzioni di qualità, soprattutto in confronto all'opera originale su PS4 e PS5."