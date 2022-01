Star Wars Battlefront 3 è "morto", DICE non lavorerà più sulla serie secondo Jeff Grubb

Secondo quanto indicato da Jeff Grubb, DICE non lavorerà più a Star Wars Battlefront e un ipotetico Star Wars Battlefront 3 non sarà sviluppato. Questo è quanto il giornalista ha scoperto tramite una fonte anonima che è a conoscenza con il progetto.

Come vi abbiamo già segnalato, EA ha annunciato che Respawn Entertainment è al lavoro su tre nuovi giochi di Star Wars. Precedentemente, era DICE ad avere in mano il grosso dei progetti, ma Electronic Arts vuole che il team si dedichi maggiormente a Battlefield.

Obi-Wan Kenobi da Star Wars Battlefront 2

Spiega che "Riducendo i costi legati alle licenze e focalizzandosi sulle proprie IP, EA sta mitigando alcuni dei rischi legati alla produzione di videogiochi tripla A. È anche questo livello di rischio ad aver recentemente spaventato l'azienda, ma il successo di Jedi: Fallen Order e giochi come Resident Evil 2 Remake (di Capcom) hanno cambiato la percezione di EA su ciò che può avere successo". In altre parole, il successo di giochi single player ha convinto la compagnia che opere live-service come Battlefront non sono l'unica via percorribile.

Anche il fatto che tra i giochi in sviluppo presso Respawn vi sia un FPS sottolinea come EA non abbia bisogno di produrre un nuovo Star Wars Battlefront.