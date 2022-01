Star Wars: annunciati 3 giochi in sviluppo presso Respawn, ecco quali

Electronic Arts e Lucasfilm Games hanno annunciato che Respawn Entertainment (Apex Legends, Titanfall, Star Wars Jedi: Fallen Order) sta sviluppando tre nuovi giochi basati su Star Wars. Vince Zampella, Group GM e fondatore di Respawn, supervisionerà questa nuova fase della relazione tra EA e Lucasfilm.

Il Game Director Stig Asmussen e il suo team stanno già lavorando al prossimo gioco della serie d'azione e avventura Star Wars Jedi.

È poi il lavorazione un nuovissimo gioco sparatutto in prima persona a tema Star Wars. A capo del progetto di Respawn c'è Peter Hirschmann, Game Director.

Il terzo titolo è un gioco di strategia di Star Wars, sviluppato attraverso una collaborazione con il nuovo studio Bit Reactor, guidato dal veterano dell'industria Greg Foerstch. Respawn produrrà il nuovo gioco di strategia di Star Wars mentre Bit Reactor si occuperà dello sviluppo del titolo.

Cal Kestis di Star Wars Jedi Fallen Order

"Siamo entusiasti di continuare a lavorare con Respawn", ha detto Douglas Reilly, VP, Lucasfilm Games. "Hanno dimostrato di saper eccellere nel raccontare epiche storie di Star Wars, senza mettere da parte un ottimo gameplay, in diversi generi, e non vediamo l'ora di creare altre esperienze incredibili nella galassia lontana, lontana".

"Basandoci sui precedenti successi della nostra relazione con EA, questa nuova collaborazione evidenzia la fiducia e il rispetto reciproco condivisi tra i team di classe mondiale di EA, Respawn e Lucasfilm Games", ha detto Sean Shoptaw, SVP, Walt Disney Games. "Spinti dall'esperienza e dalla passione di ogni team, creeremo giochi originali emozionanti per un pubblico diverso in tutta la galassia di Star Wars".

"Lavorare con Lucasfilm Games su un nuovo FPS nella galassia di Star Wars è un sogno che si avvera per me, perché questa è una storia che ho sempre voluto raccontare", ha detto Peter Hirschmann, game director di Respawn. Peter ha precedentemente lavorato come VP presso LucasArts, ed è stato produttore esecutivo dei giochi originali di Star Wars Battlefront. Hirschmann e il team di Respawn hanno appena iniziato a lavorare sul titolo. Il lavoro è già iniziato su tutti e tre questi progetti, e Respawn è alla ricerca di talenti da inserire nei team.

"Siamo grandi fan di Star Wars qui a Respawn e siamo entusiasti di lavorare con Lucasfilm Games su nuovi titoli che abbiamo voluto creare per anni", ha detto Zampella. "Se volete realizzare grandi giochi di Star Wars, dovreste unirvi a noi nel nostro viaggio".

Recentemente, l'attore di Star Wars Jedi Fallen Order ci ha dato alcuni indizi sul seguito.