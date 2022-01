Star Wars Jedi Fallen Order 2: l'attore protagonista ci spiega come vorrebbe fosse il gioco

Star Wars Jedi Fallen Order 2 non è (ancora?) stato annunciato, ma il mondo lo attende con trepidazione. Anche l'attore principale del gioco - Cameron Monaghan -, che interpreta il protagonista Cal Kestis, lo attende e ha alcune idee su quello che potrebbe accadere all'interno del gioco.

Parlando durante una recente intervista, Monaghan non ha affermato che vi sia un sequel in sviluppo, ma ha parlato di un ipotetico sequel e di ciò che vorrebbe vedere da esso, spiegando che vuole vedere il personaggio in "situazioni molto diverse" e vedere "come cambia quando invecchia".

Cal contro un nemico

"È stato un privilegio assoluto poter far parte dell'universo canonico di Star Wars", ha detto Monaghan parlando con CBR. "Penso che Cal sia una grande aggiunta a Star Wars, e amo quanto Cal sia radicato e come la sua prima storia in Jedi: Fallen Order fosse un'esplorazione del trauma e della perdita, e in molti modi, il superamento del PTSD. Ho pensato che fosse un aspetto molto interessante da introdurre in Star Wars. Andando avanti, mi piacerebbe molto continuare ad esplorare Cal, e anche metterlo in situazioni molto diverse, e vedere come cambia mentre invecchia, mentre invecchia in un periodo molto buio".

Di nuovo, tutto quanto indicato è frutto di un ragionamento ipotetico, ufficialmente. Ci sono però vari report che affermano che Star Wars Jedi Fallen Order 2 (nome non ufficiale), sarà annunciato a breve e uscirà entro la fine del 2022. Che l'attore protagonista abbia deciso di darci qualche piccola anticipazione mimetizzata come ragionamento ipotetico?